我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統選舉進入倒數階段，選舉對全球局勢之不確定性，避險買盤亦陸續進場支撐金價， 加上美元指數與美債殖利率下跌，國際金價再創新高，現貨價格一度來到2782美元，台灣銀行黃金存摺今（30）日早盤每公克也一度衝上新台幣2881元，若與去年10月31日收盤價2089元來看，買入100公克，現在可賺進7 9200萬元，年報酬率快4成。根據台銀分析報告指出，由於本週美國即將公布多項重要經濟數據，加上以色列對伊朗的報復性攻擊無波及伊朗的石油和核設施，以色列採較為節制的攻擊行動，稍緩解外界對中東地緣政治衝突擴大之情緒，投資人原本無意過度追價，迫使金價衝高後一度拉回整理。不過，隨著美國總統選舉進入倒數階段，選舉對全球局勢之不確定性，避險買盤亦陸續進場支撐金價，同時受美元指數與美債殖利率下跌影響，推升國際金價再創新高，現貨價格一度來到2782美元，也推升黃金存摺價格衝上新高，台銀以新台幣計價的黃金存摺今日早盤也衝上2881元新高。若與去年底10月31日收盤價2089元相較，當時買入100公克花20萬8900元，現在已漲到28萬8100元，年賺7萬9200元，年報酬率有37.91%。台銀分析報告也提到，根據Kitco News每週黃金調查顯示，黃金交易商、分析師、交易員等共9位專業人士中，其中56%看多本週金價，22%認為將橫盤整理，另22%分析師看空；另外一般投資人共213位投票結果，59%看漲本週金價，19%認為將橫盤整理，22%看跌。