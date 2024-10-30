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北市水利處今（30）日表示，將於今日16時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，並於20時起開始拖吊堤外滯留車輛。交通局將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。水利處表示，因康芮颱風即將帶來間歇性降雨，另考量上游水庫已趨近滿水位，並依經濟部水利署淡水河流域水情中心昨日18時30分重要通告：「石門水庫30日午夜預報入流量有逐步增加趨勢，翡翠水庫已開始調節性放水460cms，故請本市預先準備高灘地進出人車管制，封閉地勢相對較低處橫移門及堤外道路等應變措施」。水利處指出，將於今日16時執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，並於20時起開始拖吊堤外滯留車輛。交通局將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。水利處表示，另考量上游集水區可能於30日午後出現降雨情形，石門水庫蓄水率高(98%)及下游河口滿潮(22:00)，如降雨量加劇極可能調節性放水超過疏散門關閉標準，為避免水庫調節性放水造成河川水位高漲，故全市疏散門將於22時開始關閉。配合新政策執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1,800至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。另外，水利處提醒停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知