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小沈被押兩個月後似已出現幻覺，放話說出來後要投資拍一部Netflix連續劇，來描寫這段官司。被京華城案成天轟炸兩個月的我，人生乍現光明，既看到好題材，又看到錢錢，於是手癢心動，立馬草擬劇本故事大綱。即使上不了Netflix，也可以自創串流平台「No-Fly」來賣，成本控制一下，不用威京集團投資，眾籌一下應該也可以解決。考慮Netflix上成功影集，多半是一季數集，成功後可以再接拍一季。而柯P案案相連到天邊，手法各異，情節詭異，提供了相當豐富的素材，足以一案一季連續拍攝。因此，男一主角設為「姓金名科」的素人市長，原為醫生，如此才能貫穿數季。第一季的男二主角為本季主要人物，戲份不低於男一，初步設定名為「沈沁金」，其事業集團名為「維金集團」，英文名「Viking」，取自維京海盜的大殺四方，到處「零元購」的精神。女一自是金科的夫人PG(洪裴姬)，預示她愛發網文，自己就是各種訊息的Homepage。女二至女五為金科身邊的四大金釵，爭權奪利，爭寵嫉妒，不輸甄嬛傳。第一季需要拍十集，第一集交待各主要人物出場與關係，簡單說明男一的成功之路。第二集主角為男二，深陷財務周轉不靈，維金廣場本業虧損，酷司拉豪宅滯銷的困境中，唯一出路是將維金廣場拆掉重建，但需要擴大容積率，以建造一個「富豪不出門，便享天下福」的超級豪奢生活基地。但此計劃處處碰壁，直到他遇上了新市長金科。第三集描述金科的困境，他原想實現「清廉、勤政、愛鄉土」的理想，但沒多久就發現，一切努力都是在為他人作嫁衣，波多野結衣起碼還把金錢結到自己身上，但做這個市長薪水不如當醫生，還沒有外快，想再更上層樓則需要政黨，還需要更多的錢，因此苦思突破之道。此時維金小沈的出現，無異於救命稻草，浪中浮木，雙方一拍即合。第四集則是市長連任之戰，金科深陷資源不足，兩面夾殺困境，差點落選，決心改變風格。因此在第五、六集，第二任一開始，便是處理「人」，要立馬搬走那些不配合的石頭官員，全面換成能配合自己搬錢的親信幕僚，然後鑽法令漏洞，開始運作各種標案特定對象發包、工程低價搶標再追加預算，讓維金集團先上葉克謨喘過氣來，再運作容積率轉移。第七集主題是「洗錢」，主述圖利後的回饋金流安排，從政治獻金、暗盤交易、上下打點，把外部的錢框進來，再覓地藏錢，人頭獻金，成立公司轉錢，一直到冷錢包轉移，柑橘、香蕉、芭樂等幕僚，分任車手、把風、遮掩等工作。第八集則是宮廷鬥爭與黨內鬥爭，兼及市長接替人選之戰，重點是錢的掌控與分配。第九集開始選總統，錢太多不知道怎麼藏？怎麼花？怎麼報？然後上行下效，各級人馬也開始撥起自己的小算盤。第十集則是被一隻貓給捅破了大洞，全案走進司法攻防，金柯吃錢王鋃鐺入獄，賺來的錢只能躲，只能藏，不能用。金華城案已成金華煙雲，面臨停工，銀行抽銀根，蓋好也是別人家在賺，一切努力都是一場夢而已。第二季應該會拍金光集團，小公主當上了副總統候選人，但本業卻被家族其他成員吃掉了。第三季拍幕僚傳奇，描寫那個高度配合的工務副市長，如何在建商間經營他的小宇宙？搞到某建商工地大面積塌陷，造成嚴重臨損，但市府卻讓建商自行評估有無公共危險？還有某局處長，市長繼任選輸後，交接前，短短一個月內，如何運作砍掉代市府經營二十年長照中心的廠商，替換成利益集團屬意的廠商？此後各季再依種種案情發展，繼續推進。整個故事的主軸，雖繫於金科一人，如何從一個充滿理想的政治素人，乘風上位，又抵不住權力與金錢的誘惑，蛻變成一個撈錢、騙錢、藏錢、洗錢的超級罪犯，而且把身邊的人一一拖進坑裡。他的轉變完美詮釋了「承受苦難易，抗拒誘惑難」這句話的真義。金科的聰明才智與運作手法，集白領犯罪技術之大成。舉凡框錢話術、洗錢手法、法庭辯詞、外部謊言、政治操作，均有可觀之處，165反詐騙反了半天，還不如研究透徹金科的整套騙術，那絕對讓人大開眼界，提升人們反詐騙的智商。劇集精彩之處在於，不只是將金科自始描述為一個十惡不赦的壞人，廠商小沈比他更懂得人性的黑暗面，他的副手與幕僚們，打起自己的小算盤來，也比他還精。這是一個整體腐化的過程，先將整個體系腦死，然後蛆虫滋生並且長肥，最後才被人發現，整鍋抬去焚化。這不只是個故事，更是個警世寓言，足以讓描寫政治腐敗的韓劇，相形失色。如果真實世界中的威京小沈，有一天真心悔悟，也許會投資拍這樣一部片，讓人們看見官商之間的黑暗交易，但機率恐怕不大，因為他根本不覺得這樣的交易有什麼不對。如果投資方募資不順，那就只能退而求其次，找近日爆紅的聲優、女神來演男一女一，其它角色招聘真人下場。市議員演市議員，名嘴就演名嘴，政治人物演政治人物，律師來演法官…，如此類推。台灣為什麼拍不出韓劇那種水準的政治劇？除了政治禁忌與自我腦中的威權陰影，還有些社會習性，讓我們不覺得那些權錢交易有那麼的噁心，加上政治立場與私人恩怨的糾結，也讓許多拍攝者自我設限。最重要的是，真實的政治場景，比虛構出來的戲劇更驚悚。前者是幾千幾萬個腦袋撞擊出來的結果，而後者是一兩個編劇腦補出來的故事。所以，就像作家的第一本書，通常都是自傳一樣，就讓我們藉著這個機會，敘述一下台灣的政治黑暗面吧！●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com