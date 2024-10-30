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台灣健身房龍頭業者世界健身28日宣布已完成以900萬元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International，公司不僅可獲得World Gym品牌的全球經營權，同時還即時享有271個國際據點的加盟權利金收入。激勵今（30）日股價盤中一度亮燈漲停。世界健身表示，此次收購World Gym International所需的900萬美元，完全由公司自有資金提供，無需舉債或籌集新資金。同時WGI在澳洲、美國、加拿大、墨西哥、巴西等國家擁有加盟夥伴，並與其他市場洽談新的加盟協議，預計未來2年目標，World Gym每年新增30到50家據點，並計畫通過擴展加盟網絡，將增長速度提高到每年100家。世界健身表示，此次收購將帶來收入及淨利潤提升，WGI特許經營費的年度預估收入約350萬到400萬美元，營業利潤率約50%，此次收購估值約為收益的7倍。擁有48年歷史的World Gym，自1976年在洛杉磯著名的「肌肉海灘」開設第一家店面開始，目前已擴展到全球6大洲、擁有271個加盟據點。由於肌肉海灘當時是全球健美中心，且該品牌與阿諾史瓦辛格、原版浩克等世界級健美運動員密切相關，因而成為健身產業中的知名品牌。併購母公司消息一出，激勵世界健身-KY昨日股價直奔漲停，今日股價持續走高，以115.5元開出，盤中一度亮燈漲停、來到119元，再寫半年來新高。