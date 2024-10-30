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▲三星本名姜勝元，他爆紅後遭前妻爆料交往期間經常劈腿，是標準的渣男。（圖／scottiey_IG）

▲三星否認前妻多項指控，稱不記得自己寫了什麼。（圖／scottiey_IG）

Netflix推出的韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》爆紅後，參賽的多名廚師也連帶被放大關注，成為明星大廚。其中黑湯匙廚師「三星」表現亮眼，本名姜勝元（音譯강승원）的他被讚外型神似宋仲基。不過三星的前妻近日卻出面爆料，他是名副其實的渣男，在兩人交往期間多次劈腿，每次做錯事都會寫反省信，這些信件加起來超過10張，為他的黑歷史留下精彩紀錄。韓媒《Dispatch》（俗稱D社）報導，姜勝元和前妻雖然有辦過婚禮但沒有登記結婚，他們從2014年交往到2022年5月舉行婚禮，這8年期間前妻爆料姜勝元多次劈腿，最後兩人在婚禮3個月後正式分手。前妻表示他們認識時，姜勝元還是一個在美國烹飪學校上課的留學生，她為了幫姜勝元爭取更好的工作機會，還送了香奈兒包包賄賂相關人士，才把姜勝元送進米其林餐廳。對此，姜勝元向D社反駁，自己在餐廳做了3個月的無薪水實習生才轉正，「這會是因為香奈兒包包嗎？是因為得到主廚的認可吧」。另外前妻還指控，自己和姜勝元分手後與別的男子交往，2023年8月姜勝元知情後，竟傳訊息說：「想拿刀刺死他（指A某男友）」，讓前妻感到相當恐懼。姜勝元只解釋這段對話並不完整，之後會透過律師回應。前妻也曝光兩人交往期間，姜勝元寫給她的反省信件，其中10封有經過D社記者檢視，內容包含姜勝元承認對感情不專注，還曾在熄燈後的倉庫偷偷用監視器盯著穿著火辣的女客人，姜勝元也曾要求前妻可否跟別的男生發生關係，滿足他自己的癖好；種種言語都讓原先喜愛姜勝元的粉絲發毛，震驚的說：「都不知道他原來是這種人」。姜勝元則回應反省信不在他手上，他已經不記得自己寫了什麼。另外，還有一名B女士稱她也曾跟姜勝元交往過，本來兩人談戀愛都很正常，某天姜勝元卻突然單分面提分手搞失蹤，後來她才知道姜勝元和劈腿對象在一起了，之後又聽到姜勝元要結婚、開餐廳的消息讓她很受傷。如今看到姜勝元風光上節目，還拍雜誌照片，她無法容忍這種渣男，才爆料此事。姜勝元聽後也承認曾跟B女士交往，但他的說法是兩人在一起時間不久，因為個性不合才分開。