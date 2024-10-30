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據傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳開出回台條件是100億度的綠電，經濟部長郭智輝昨（30）日打包票可以提供。然而，發展多年的綠電發電量到8月才200億度出頭，如何做到保障？郭智輝表示，2026年綠電發電量可達550億度，絕對足夠。據經濟部能源署統計，今年前8月總發電量為1922億度，其中再生能源發電量為203億度，裝置容量約為20GW；若要在2026年達到55，也就是現在的綠電發電量的1.7倍。對此，郭智輝表示，2026年綠電發電量會來到550億度，由風力及太陽光電負擔，「所以這絕對夠可以給它們（NVIDIA）」，無論是研發中心、數據中心都可以多給一點。然而，媒體點出，我國綠電大部分已由台積電購買，郭智輝表示，台積電目前僅購買台灣綠電約5成，強調台積電綠電需求會增加，但是成長速度沒有那麼快，只要2026年可以達標，2027至2029年都應該不會太大問題。至於學者擔憂綠電沒有平均分配？郭智輝反駁，「沒有那回事」，認為學者研究拿到資料不是那麼完整，但每個學者研究予以尊重。而國民黨立委賴士葆批評，郭智輝拍胸脯要給100億度綠電，只是「膝蓋式回應」郭智輝反問記者，「你認為我是在用膝蓋回應嗎？」大家可以自行判斷。另外，媒體再詢問核電及台中火力發電廠的「增氣減煤」議題，郭智輝則表示，台灣會持續觀察海外國家如何處理核廢料，「如果它們核廢料處理的問題可以解決，我相信我們也可以解決。」至於台中火力發電廠，台中立委希望連署「增氣減煤」，他則認為這確實就是目前趨勢，讓低碳的燃氣取代燃煤，後續會朝向2030年「燃氣50%、綠能30%、燃煤20%」的能源配比。