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達拉斯獨行俠今（30）日在客場對戰明尼蘇達灰狼，灰狼少主Anthony Edwards全場投進7顆三分球，轟下全場最高的37分，可惜球隊終場以114：120輸球。獨行俠方面Kyrie Irving得到35分，Klay Thompson手感不佳僅有7分。這一場比賽是去年西區決賽的重演，雙方你來我往相當精彩，灰狼球星Anthony Edwards首節打滿12分鐘，個人10投8中、三分球8投6中，得到24分。 6記三分球創下個人單節三分命中紀錄，同時刷新個人單節得分紀錄。第二節獨行俠主將Luka Doncic在切入時疑似膝蓋受傷，隨後直接回到更衣室，不過看起來並無大礙，他在中場時回到球場進行練習，下半場繼續出戰。前兩節打完他上場19分鐘，13投5中，得到了13分2籃板6助攻1抄截，出現3次失誤。全場則是20投12中，得到37分。Klay Thompson本季由金州勇士轉戰獨行俠，賽季前三場比賽，他場均能得19.7分，共命中15記三分球，三分命中率45.5%。根據統計，在一支新球隊的前三場就投進了15記三分，為NBA史上新紀錄。但今天Thompson略有熄火，他7投2中得到了7分，狀態並沒有很理想，不過此役獨行俠在Kyrie Irving全場23投13中，攻下全隊最高的35分，幫助球隊再二三兩節打出67：48的分差優勢，最終以120：114贏球。