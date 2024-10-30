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NBA美國職籃2024-25例行賽，布魯克林籃網今（30）日在主場迎戰丹佛金塊，本場比賽賽前籃網隊傳出主戰前鋒Ben Simmons因背部傷勢關係缺席比賽，而雙方今日則是一路廝殺至延長賽，金塊才艱辛地以144：139帶走比賽勝利。而此戰金塊除了一哥，受到不小關注。丹佛金塊今年開季打得掙扎，賽季前2戰面對奧克拉荷馬雷霆、洛杉磯快艇最終皆落敗，，狀況令許多金塊球迷感到憂心。而今日金塊前進客場踢館籃網，雙方則是同樣殺進延長賽，整體經驗較為充分的金塊，最終在延長賽打出一波19：14的攻勢，並靠著前鋒，終場就以5分之差擊敗籃網，收下2連勝。金塊此戰一哥Nikola Jokic繳出29分、18籃板、16助攻，相當可怕的大三元數據，控衛Jamal Murray也有24分演出，至於替補上陣的「威少」Russell Westbrook同樣表現出色，，打出賽季開打至今的代表作。而根據美媒《NBA Central》日前消息，NBA某球探曾透露，他認為金塊需要裁掉Russell Westbrook，該球探指出，「，對手幾乎是在鼓勵他投籃，並在禁區包夾Jokic。當他衝到籃下時，往往位置太深入、位置不佳，導致上籃不中。Westbrook現在真的該退役了，他已經不再是一個優秀的球員了。」