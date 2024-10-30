康芮颱風（國際命名：KONG-REY）稍早已經轉為「強颱」，預計觸陸時颱風暴風半徑會達到300公里，預計10/31清晨觸陸，警戒範圍會增加到全台，颱風中心位置可能會在10/31中午到傍晚從花蓮以南登陸。會不會停班停課的重要氣象指標「風雨預報」，中央氣象署在今（30）日早上發布，目前總計8縣市達停班課標準，包括宜蘭、花蓮、台東、南投山區、桃園山區、屏東的恆春半島和連江縣、澎湖縣等8縣市皆達標，至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。
氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（10月30日14時至10月31日14時）預估雨量：
宜蘭縣：平地300~490毫米、山區400~600毫米
花蓮縣：平地300~490毫米、山區400~600毫米
台東縣：平地300~490毫米、山區300~490毫米
桃園山區市：平地80~150毫米、山區150~250毫米
南投縣：平地50毫米以下、山區150~250毫米
在「風力預估」台東縣、屏東、澎湖縣達停班課標準：
台東縣平均風5-6 轉 6-7級、陣風8-9 轉 9-10級
屏東縣平均風4-5級、陣風6-7級
澎湖縣平均風8-9級、陣風11-12級
目前總計8縣市達停班課標準，包括宜蘭、花蓮、台東、南投山區、桃園山區、屏東的恆春半島和連江縣、澎湖縣等8縣市皆達標，共8縣市達標，但是否停班課由各縣市政府決定。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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宜蘭縣：平地300~490毫米、山區400~600毫米
花蓮縣：平地300~490毫米、山區400~600毫米
台東縣：平地300~490毫米、山區300~490毫米
桃園山區市：平地80~150毫米、山區150~250毫米
南投縣：平地50毫米以下、山區150~250毫米
在「風力預估」台東縣、屏東、澎湖縣達停班課標準：
台東縣平均風5-6 轉 6-7級、陣風8-9 轉 9-10級
屏東縣平均風4-5級、陣風6-7級
澎湖縣平均風8-9級、陣風11-12級
目前總計8縣市達停班課標準，包括宜蘭、花蓮、台東、南投山區、桃園山區、屏東的恆春半島和連江縣、澎湖縣等8縣市皆達標，共8縣市達標，但是否停班課由各縣市政府決定。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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