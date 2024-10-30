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彰化伸港鄉陳家小姊妹與弟弟，今年2月22日晚間走路返家途中，遭無照葉姓男子駕駛休旅車撞飛，小姊妹相繼送醫治療，繼秀傳醫院的姊姊不幸在9月5日去世，而在漢基醫院呼吸照護中心的9歲小妹妹，入院搶救超過8個月，也於昨（29）日晚間9時離世，遺體已經回到老家安放，家人情緒十分悲痛。今年2月22日晚間，彰化縣陳姓國小3姊弟走路返家途中，在伸港鄉遭休旅車撞擊，11歲、9歲姊妹一度無呼吸心跳，8歲弟弟則是左腿扭傷，3人分別送往彰基與彰濱秀傳醫院急救，姊妹送醫後恢復心跳。其中，9歲妹妹在彰基加護病房插管治療，而在秀傳醫院治療的姊姊，昏迷指數一度從3回升到11，但是好景不長，昏迷指數又降至3，醫護每天為姊妹按摩、翻身，希望別讓四肢肌肉萎縮，同時各界也深深期盼奇蹟出現。不過，2姊妹後續昏迷指數一直維持3，小姊姊在9月5日上午7時病況突然急轉直下，醫護人員電擊施藥搶救，仍因多重器官衰竭不幸離世，而小妹妹原本生命跡象穩定，仍須仰賴呼吸器，但是在昏迷251天後，於昨天晚間9點26分離世，和姊姊於天堂團聚。