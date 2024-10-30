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▲有網友表示，認為參與「ASK心動力」課程讓他更有能力掌握人生，更介紹身旁親友一起參加。（圖／《異色檔案》YouTube）

網紅家寧近期開設新頻道「秘月期POPOO」，遭到網友質疑整個人狀態看起來很詭異。對此，「異色檔案」DK發影片表示，家寧的確有參與完整的心靈課程，不過目前沒有被控制，更有網友向他分享，這件事情在助教與學員之間被當成笑話在傳。針對家寧是否有參與爭議團體「P.O.P心靈課程」，DK說明，根據可靠消息來源以及網友提供的照片，確認家寧參與的是「ASK心動力」，至於頻道名字與「P.O.P心靈課程」相似，他猜測是心靈團體上課都會使用到類似的字眼，才會讓人起疑。有網友具名向DK表示，參與「ASK心動力」課程讓他更有能力掌握人生，但同時也認為這門課程無法取代心理諮商。他也回應關於「老鼠會」的指控，雖然會鼓勵學員邀請親友來上課，但真的來也沒有得到佣金，因此否認老鼠會一說。不過，持相反意見的學員則表示，「ASK心動力」很強調「百分百」、「信念」，在基礎課程的最後一天會要你報名進階課程，「我當場拒絕後，有3個人圍著我喊『你的信念呢？』」如果說自己沒錢，還會被要求去跟別人借錢來上課。DK表示，家寧不僅上完三階段課程還當上助教，但實際上她的影片與「ASK心動力」毫無關聯。具名網友表示，這件事情在ASK就是被當作笑話傳，且對ASK的工作人員來說應該很困擾，ASK賣的就是課程跟講師，講師也會有線上講座，不可能替學員背書，也不會要求學員在頻道發言。最後，DK強調，ASK只要不是說自己是心理諮商，就只是一個營利機構，不過還是提醒大家上課之前要多注意，也建議尋求正規心理諮商，而根據目前的消息與證據來看，家寧並沒有受到ASK指使，應該只是純粹看起來很怪而已。