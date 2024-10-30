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颱風「康芮」即將襲台，中央氣象署昨傍晚、今（30）日清晨已分別發布海上警報及台東縣、恆春半島陸上警報。對此，總統賴清德請東半部、南部及北部的國人朋友，嚴加戒備，「請國人務必做好防颱準備！」「康芮」颱風來勢洶洶，賴清德上午在臉書表示，其暴風半徑仍略有增長，預估從今天下午開始、到後天對台灣影響最為劇烈，而中央氣象署已在今天凌晨發布陸上颱風警報，他要請東半部、南部及北部的國人朋友，嚴加戒備。賴清德說，因應颱風來襲，中央災害應變中心已經一級開設，行政院長卓榮泰也在昨天前往氣象署，了解颱風資訊，指示各項應變準備。賴清德說，政府各部會會做好各項因應措施，並與地方政府保持聯繫，了解防颱整備狀況，一起將可能造成的影響降到最低。賴清德指出，這次的颱風移動快速，並會帶來強風豪雨，請大家在颱風影響期間，避免前往山區與海域活動，留意自身安全，並隨時關注颱風最新資訊。