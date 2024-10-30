面板廠群創光電昨（29）日公布第三季營運成果，稅後純益4.21億元，季減62.7%，每股純益0.05元，連續2季獲利；累計前三季稅後虧損25.51億元、每股虧損0.29元。群創今（30）日股價逆勢走低。

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群創昨日公布第三季財報，受面板價格連跌三個月影響，單季營收季減2.4%；毛利率失守一成，來到9%；本業再度轉虧7.9億元。而在業外出售廠房收益挹注下，稅後純益約5億元，較前一季腰斬，每股純益0.05元，為第二季以來，連續2季獲利。累計前三季稅後虧損25.52億元，每股淨損0.29元。

展望第四季，群創表示，進入面板傳統淡季，但預期中國「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩；資訊電子（IT）面板需求預期走緩。

群創指出，將持續「按需生產」策略，因應市場變化彈性動態調整產品組合、提高生產效率，同時透過致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

群創估第四季大尺寸面板出貨將有7-8%下滑，平均單價也將往下修正2-3%，中小尺寸面板出貨有望有17-18%、雙位數成長。

群創第三季營收為新台幣554.73億元，季減2.4%、年減3.79%；毛利率9%，季減1個百分點、年增1.8個百分點；營業淨損7.9億元，本業較上季轉虧，折舊及攤銷為79億元、資本支出為38億元、EBITDA利益率為12.8%。

群創今日股價表現疲弱，以16.05元開出，盤中最低來到15.4元。

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