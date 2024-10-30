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強烈颱風康芮來襲，中央氣象署預估全台明日將籠罩在暴風圈範圍內。由於上次山陀兒颱風來襲，台北市政府在尖峰時段下午4點關水門與堤外道路，導致東湖、新北汐止嚴重大塞車，台北市重新檢視防颱措施，台北市工務局今（30日）宣布，下午4點只出不進、晚上10點關水門；台北市長蔣萬安表示，這是依據上次經驗評估後，只要安全無虞，位於交通要道的水門就會避開尖峰時段關閉。蔣萬安今日上午主持台北市政府康芮颱風第1次整備會議，媒體詢問工務局宣布今天下午4點只出不進，晚上10點關水門，上次水門措施導致東湖、汐止大塞車，如果今天4點只出不進會不會造成堤外車道塞車？新北宣布今天9點水門堤外道路只出不進，10點才關水門，會不會又不太同步？蔣萬安回應說，首先還是先跟各位做一個簡單的說明，台北市其實有36個水門，相對於新北市大概只有6個，所以基本上還是有些差異。蔣萬安進一步說，但他北跟新北都有建立雙方防水閘門的溝通聯繫平台，隨時掌握訊息。基本上今天下午4點開始，堤外停車場是讓車主只出不進，疏散門、越堤道路大概晚間的10點才會關閉，所以這也是根據上一次的經驗，對於綜整評估之後，只要安全無虞，針對第一個，位處交通要道、繁忙的防水閘門，就會再評估，避開尖峰時段，車流量大的時間，在關閉防水閘門的順序上面，排在最後，所以這個部分，大概是檢視SOP做的一個機動性調整，那交通局可以再補充說明。交通局長謝銘鴻補充說明，在這次預估是10點關水門，可以避開下午，在上次內1、內2水門那時候的下午6、7點尖峰時間，所以預估東湖往汐止這塊的車流應該可以獲得紓解，不過還是會公布替代的動線。有關於關水門時間，他剛剛也跟新北交通局長做一個通報，希望雙北的合作，能夠把交通能夠做得更好。蔣萬安補充說，下午4點是堤外停車場只出不進，但是在堤外的道路，當然還是一樣開放來讓車流進出，晚間10點才會關閉。工務局長黃一平表示，因為東湖那邊是沒有停車場的使用，所以只出不進是管制堤外停車場，那東湖那邊就下班時間，它車流的進出是為了它的交通需求，所以那邊的疏散門在10點關閉的時候，所以交通的疏流已經完成。