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外交部長林佳龍出訪加勒比海友邦，於當地時間28日上午抵達第三站聖露西亞，分別晉見露國代理總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles）及總理皮耶（Philip J. Pierre），並拜會國會參議長雷諾絲（Alvina Reynolds）及眾議長法蘭西斯（Claudius J. Francis）舉行雙邊會談。林佳龍也心繫秋颱康芮逼近台灣，提醒國人謹慎防颱。林佳龍出訪友邦聖露西亞，是他暌違近20年再次踏上這塊土地。林佳龍在晉見代理總督查爾斯時，也代表總統賴清德感謝露國政府堅定與我國邦誼，更在國際場域為我國爭取應有的地位。他並在參議院議長雷諾絲與眾議院議長法蘭西斯帶領下，欣賞當地克里奧文化的傳統舞蹈，並享用傳統小吃，林佳龍也大讚可可茶的特殊風味，讓他印象非常深刻。林佳龍指出，台露兩國多年來透過雙邊合作計畫，在教育、科技、公共衛生、基礎建設以及婦女和青年賦權等領域密切合作，成效有目共睹；未來我國政府將運用「總合外交」，分享台灣的優勢科技與經驗，協助露國的經濟發展，也期待持續與露國合作，建立促進繁榮、永續發展的夥伴關係。聖露西亞總理皮耶與林佳龍會晤時也強調，台灣長期提供露國各項實質援助，切合當地的需要，露國政府與人民感念在心；皮耶總理強調將在既有的堅實合作基礎上，持續協助彼此發展、共享經驗，積極深化兩國邦誼。