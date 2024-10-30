我是廣告 請繼續往下閱讀

中央氣象署今（30）日發布強度颱風「康芮」海上陸上颱風警報，合庫人壽提供保戶風災特別服務措施：合庫將主動透過各種管道檢索可能受災名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可來電0800-033-133諮詢或留下聯絡電話，合庫表示，將以方便保戶為原則，提供快速、彈性理賠處理。保戶保費應繳日於災害發生日後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明，如里長證明之受災證明文件，經合庫人壽審核通過後即可緩繳保費3個月。保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明，申請補發保單可免收工本費。為打造保戶服務生態圈，合庫人壽不僅於重大災害提供快速理賠服務及協助，同時也為有長照需求的保戶家庭提供免費的「安心守護計畫」，透過0800-50-7272諮詢，量身訂作照顧方案，其中包括心理建設、資源盤點、服務連結，以及照顧安排、彈性喘息、家庭會議、實務指導與安心交接等一系列專業服務。