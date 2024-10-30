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美國股市昨（29）日漲多跌少，由科技股領漲，費半指數大漲逾2%，激勵台北股市今（30）日開盤上漲58.54點、來到22985.13點，盤中最高一度來到23116.33點，可惜上攻力道不足，午盤漲點收斂到69.42點或0.3%，來到22996.01點，日K連3黑，挑戰站回月線。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.25點、來到264.62點，最高一度來到265.5點，午盤上漲1.13點或0.43%，終止日K連4黑。今日午盤個股成交量排行榜前五名：鴻準、恩德、群創、鴻海、網家；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻準、鴻海、世芯-KY、欣興。權值股多空激戰，台積電今日以1040元，盤中最低一度來到1035元，最高一度來到1055元，午盤上漲5元或0.48%，來到1045元；鴻海以209.5元開出，盤中最高一度來到215.5元，午盤上漲2元或0.95%，來到211.5元；聯發科開低走高，以1290元開出，隨後買單挹注之下，最高來到1315元，午盤來到平盤價1295元。今日表現最強勁的就是航運股，類股指數午盤暫居第一名、上漲近1%。台灣虎航-創上漲逾5%，裕民上漲逾2%，中櫃、慧洋-KY、萬海、陽明上漲逾1%。