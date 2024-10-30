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美國總統大選逼近，川普當選機率大增，不過，川普再提台灣搶走美國晶片產業，要求台灣付保護費等議題，引發台股動盪，今（30）日在立法院財政委員會也引發藍綠立委關切，川普談話如同「萬聖節不給糖就搗蛋」，金管會是否有相關因應措施？金管會主委彭金隆表示，「會做好萬全準備」，金管會一直都有劇本，只是現在沒辦法具體說出來。國民黨立委賴士葆質詢，川普當選美國總統的機率越來越高，但他又提到台灣偷了美國晶片業，他話一說台積電就暴跌，台股也跌，如果川普當選對台灣晶片業半導體仍至科技業是不是非常不利？彭金隆則說，他不是股市分析師，但對於這事件金管會有非常密切關注，有跟兩大交易所及證期局同仁討論，不論任何結果的發生，都會有因應的作為，任何結果都應該要先想像一下，但他也強調，市場有它理性的一面，當然，消息的衝擊難免，若有實質的支撐，還是會回歸到真實的狀況。賴士葆及民進黨立委李坤城也進一步追問，金管會有什麼因應措施？彭金隆則說，「會做好萬全準備」，金管會一直都有劇本，但現在沒辦法具體說出來，過去也沒對外公布。民眾黨立委黃珊珊詢問會不會做金融兵推？有18套劇本嗎？彭金隆回應，平常演練都有做，都有做準備，都有預想無論是賀錦麗或是川普當選的相關結果。彭金隆說，不只美國總統大選會影響台股，美國的利率政策、貿易政策都會影響，過去因應股市非理性波動，金管會都有相關步驟與措施，理性的反應市場狀況是資本市場該有的功能，但假設已經有消息面造成非理性波動，無法具體說明有什麼措施，這會影響股市，尤其現在股市還在盤中。賴士葆對於彭金隆的回答不滿意，他舉例像是國安基金就是因應非理性時的機制，金管會到底有哪些劇本？彭金隆表示，國安基金是財政部在處理，金管會是管資本市場，但金管會都會與財政部有溝通管道。比如說今年8月5日台股出現史上最大跌幅，金管會都做過很多的預演跟推演，金管會有很多經驗、很多方法與工具。