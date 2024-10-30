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中央氣象署今（30）日發布颱風康芮升格為強烈颱風，可能會對全台構成威脅。勞動部職安署呼籲，雇主針對營造工地施工架架上作業、戶外作業、鄰水作業、邊坡開挖及屋頂修繕等易發生職災作業，應加強各項安全防護及應變措施。職安署表示，依據往年經驗，颱風來襲易造成營造工地施工架、圍籬、塔吊、橋梁上方等設施倒塌及物體飛落，危害勞工及社會大眾安全。職安署要求，雇主應於颱風來臨前加強穩固安全措施；勞工於鄰近水域及邊坡作業時，易因溪水暴漲或土石流造成撤離不及，致發生溺斃及土石掩埋災害，雇主應訂定緊急應變措施，如有危險應即通知作業勞工迅即撤離，並視情況展開救援。另外，颱風期間應避免或停止人員從事外送或外勤服務；至對於新聞採訪及災害搶救等必要之外勤作業，應事先評估危害，置備適當個人防護具、交通工具等安全設施，避免於播報新聞或搶救工作時造成傷害。針對颱風過後從事災害搶修及復建工作，職安署表示，屋頂修繕、使用施工架、塔吊及輸變電維修、邊坡、鄰水、道路搶修等作業，亦應落實各項安全設施，以避免勞工發生職業災害。