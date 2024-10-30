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康芮颱風轉為強颱，今（30）晚起恐風雨劇烈，為了行車及旅客安全，台鐵公司今日上午5點半就已成立一級應變小組及東區應變分組，以因應颱風變化，即時採取相對應變措施，並在確保工作人員安全無虞下，落實事前整備、事中應變、事後復原疏運等計畫工作。台鐵公司表示，一級應變小組第一次會報在8點半進行，台鐵公司董事長杜微亦親自參加，聽取四區營運處及營、工、機、電等單位防颱整備情形，以及關於值勤人員、搶修機具、維修車輛各單位的規劃安排，另對排水系統、備用發電機、防洪閘門及車站旅運設施要求加強檢查、測試及固定，以確保設施(備)功能正常運作。台鐵公司表示，將持續強化聯防機制，包含氣象署、水保署、農業署、公路局及地方政府，針對邊坡、土石流、水情等資訊，加強橫向通報，並參考國家災害防救科技中心(NCDR)落雨小幫手程式落實監控雨量預測，以及時採取應變措施，確保行車及旅客安全。