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▲全家雙十一購物節提早開跑，牛奶雪糕、冰塊買一送一。（圖／全家提供）

▲全家雙十一優惠開跑，包括甜點、日本起司隨買跨店取優惠。（圖／全家提供）

▲全家雙十一隨買跨點取優惠，茶葉蛋、綠茶特價。（圖／全家提供）

▲全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，可獲得霜淇淋11元優惠券。（圖／全家提供）

▲11月起連續兩周六日及11月11日當天，會員於全台「全家」實體店舖結帳使用全盈+PAY，單筆滿300元送33元紅利金。（圖／全家提供）

▲隨著雙11購物節到來，愛買量販實體門市熱鬧迎接雙11，推出獨家APP會員回饋及多款民生商品狂送111點。（圖／愛買提供）

全家雙11購物節拚優惠！即起至11月26日線上線下多重促銷，門市百項商品加11元多一件，APP隨買跨店取快閃3天，美式111杯3000元、拿鐵111杯4300元。冰品部分，拿包裹刷會員可以獲得11元霜淇淋優惠券，並且雙11還有牧場直送牛奶雪糕買1送1。◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾自有品牌衛生冰塊買1送1，5折（原價25元、特價18元）◾自有品牌天然水2.2L買11送11，5折（原價35元、特價18元）◾冷藏甜點48元到55元系列3入114元，6.9折（原價55元、特價38元）◾冷凍媽媽煮藝49元炸烤物系列5入222元，折（原價49元、特價45元）◾emina起司全品項2入222元，9.1折（原價130元、特價111元）◾自有品牌茉莉四季春6入111元，8.5折（原價30元、特價19元）◾自有品牌旨味日式綠6入111元，6.3折（原價30元、特價19元）◾全家茶葉蛋20入222元，8.6折（原價13元、特價12元）◾光泉燕麥高纖無加糖鮮豆漿10入222元，6.5折（原價35元、特價23元◾大杯經典美式111杯3000元◾大杯經典拿鐵111杯4300元◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元◾大杯單品美式111杯6700元◾大杯單品拿鐵111杯8000元◾私品茶55元飲品30杯/65元飲品26杯1111元（兌換期限至2025年7月31日）全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯焙茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）11元二選一優惠券。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。此外，即日起至11月26日，「全家」APP隨買跨店取商品共享功能，若商品成功被共享者兌換即可抽好禮，就有機會把111杯大杯特濃拿鐵帶回家。每完成一項商品兌換，即贈送 1張抽獎券，換越多抽獎機會越多。「全家」門市推出超過百件商品可享「加11元多1件」，不論是熱銷冰品、飲品或是零食點心通通有；首推威德399元系列保健品，加價11元即可多一件，近乎買1送1的超低價，有需求的消費者絕對要買！全家門市即日起至11月26日推出11元／111元／1111元／2111元均一價專區，熱銷糕點麵包1折起，只要銅板價11元就能帶回家好康夯品周末買更划算，11月起連續兩周六日及11月11日當天，會員於全台「全家」實體店舖結帳使用全盈+PAY，單筆滿300元送33元紅利金（單筆交易不累贈，每會員每週限回饋3次）。史上聰明消最狂雙十一優惠，聰明消費讓你省更多！11月2日至11月3日、11月9日起至11月11日。隨著雙11購物節到來，愛買量販實體門市熱鬧迎接雙11，推出獨家APP會員回饋及多款民生商品狂送111點。今年雙11購物節愛買量販實體門市推出兩大賺點回饋優惠，11月9日至11月11日愛買APP會員只要單筆消費滿1111元，並使用HAPPY GO Pay結帳，即可額外獲贈111點HAPPY GO點數，每APP會員限贈一次，數量有限，送完為止。同時，精選17款超夯民生商品特價再回饋111點，優惠商品涵蓋日常必需品，如西雅圖綜合濾掛咖啡、一匙靈極致洗衣霸、克寧UC-II靈活高鈣奶粉等，還有家電好物如大同10人份電鍋、LG 43型 4K AI QNED聯網液晶顯示器等多款好物，邀請消費者趁雙11購物節把握一年僅1次的賺點好機會。並且愛買首度跨界聯手蝦皮購物，推出「11.11最強購物節」全站優惠三部曲，包括全站下單抽天菜白玉蘿蔔農特產、玩遊戲領優惠券及看直播抽優惠券等回饋。11月11日當天，只要於蝦皮購物全站不限金額下單，即可登記參加抽獎，有機會抽中愛買提供的美濃白玉蘿蔔一條，總共3,000名幸運消費者將獲得特色農產品。