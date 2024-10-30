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《三立新聞》記者馬郁雯日前獨家揭露柯文哲案的神祕帳冊，指民眾黨主席柯文哲帳冊上「1500小沈」就是1500萬沈慶京，引發軒然大波，當時名嘴李正皓多次出面維護馬郁雯，更協助她走法律程序。而馬郁雯被《CTWANT》直擊，多次下班後到李正皓的住處過夜，戀情就此曝光。而李正皓過去也曾爆出不少爭議，曾任國民黨青年團執行長，2019年因批評時任國民黨總統候選人韓國瑜而被開除黨籍，還曾被指控利用私密影像威脅女友，因此退出立委選舉。李正皓畢業於國立海洋大學電機工程系，之後又在國立台灣師範大學工業教育研究所取得碩士學位，其祖父曾任銅鑼鄉鄉長。至於李正皓的政治路，相當多彩繽紛，他曾任國民黨青年團執行長，且於2016年列入國民黨不分區立法委員名單，但因2019年在政論節目批評韓國瑜，被認為「以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志」，遭國民黨中常會開除黨籍。李正皓後來投靠鴻海創辦人郭台銘陣營，一度自稱是「郭家軍」並參選立委，卻導致泛藍票源分裂，自己沒當選，也讓國民黨的邱烽堯落選。2023年，民進黨主席賴清德宣布以「民主大聯盟」的方式，徵召李正皓參選艱困選區，李正皓出戰新北市第九選區，當時民進黨內MeToo運動延燒，李正皓也被爆出曾以性私密影像威脅前女友，李正皓雖貼出判決書和與前女友的對話自清，但最後仍不敵壓力，以「解決民進黨性平爭議的空間」為由宣布退選。此外，李正皓還與民進黨新北市議員卓冠廷共同發起「搶救王義川大兵」行動，要讓被列在民進黨不分區立委名單第14名的王義川順利當選。而中國國台辦5月在例行記者會上，宣布將懲戒台灣名嘴，李正皓榜上有名，原因為長期編造及散播對中國大陸不實的言論。對此，李正皓表示，得知自己被制裁時，第一反應是狂笑不已，並說自己就是在輿論戰、認知戰的抗中第一線，「這條戰線我會扛住，一步也不會退後」。