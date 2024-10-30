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今年第21號颱風「康芮（國際命名：KONG-REY）」步步逼近台灣，中央氣象署已於今（30）日清晨發布陸上颱風警報，海上警報也持續發布中。康芮颱風持續增強，日本氣象廳預估，將在今晚升級為猛烈颱風，並在31日對台灣影響最為劇烈。根據日本氣象廳數據顯示，康芮颱風在30日上午9點時，位於菲律賓東部海域，中心位在北緯19.05度、東經124.5度，並以時速10公里的速度朝西北西方向前進，中心氣壓為925百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速達每秒70公尺。從日本氣象廳預測路徑顯示，康芮颱風預計在31日從花東地區登陸台灣，並在11月1日時從台灣西部出海後轉向，沿著台灣海峽朝東北方向前進，並在11月2日時轉為溫帶氣旋。目前日本氣象廳將康芮颱風定義為「強烈颱風」（日本定義風速達每秒44至54公尺），目前仍持續增強，預測康芮颱風將在30日晚間9點升級為「猛烈颱風」，屆時中心氣壓為915百帕，中心附近最大風速每秒55公尺，最大瞬間風速達每秒75公尺。「猛烈颱風（猛烈な）」是日本氣象廳（JMA）對西北太平洋區域內熱帶氣旋分類的最高等級。區域範圍僅限於赤道以北經線東經100度與經線180度之間。猛烈颱風被定義為10分鐘持續風速達105 節（194 公里/小時；121 英里/小時）的熱帶氣旋。於2023年太平洋颱風季達到猛烈颱風等級的颱風有瑪娃颱風、蘇拉颱風及布拉萬颱風。目前沖繩與那國町、八重山地區已經陸續受到康芮颱風影響。沖繩氣象台警告八重山地區需注意大浪以及豪雨，預計30日開始天氣會逐漸變得惡劣，到31日影響最為劇烈。日本氣象協會呼籲，即使康芮颱風轉變為溫帶氣旋也不能掉以輕心，因將帶來大量溫暖潮濕的空氣而形成雨雲，預計降雨量將會增加，部分地區2日時的降雨量恐超過100公釐，有些地區甚至會達到200公釐，此外，強風範圍可能會持續擴大、持續時間更長。