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康芮颱風今（30）日上午8點已增強為強烈颱風，陸警範圍除台東、恆春半島外，也新增花蓮、屏東等區域，預估今晚全台都列為陸警範圍，明天全台都在暴風圈內。高雄市長陳其邁除再次提醒做好防颱的準備，所以盡量盡量在颱風警報期間，盡量不要出門外，也大家關心的颱風假表示，原則上晚上8點宣布，假如真的很難判斷，也許會到9點。陳其邁認為，市府會根據氣象的資料來做檢討，其實地方首長最困難的就是颱風有時候就是9級、10級，10級放假，9級沒有放假，這是很困難的決定，你放不放都會被出征，這很痛苦的一件事情，但是我們還是要看整體的條件，也不是說只看風力。陳其邁特別提醒市民朋友注意，因為上次山陀兒挾著17級的風力，造成高雄市很多嚴重的災損，也包括路樹的倒塌後有些樹木扶正後根還沒有長得非常的強靭，沒有足夠的抓地，假如說以現在最新的預報，已經升格為強烈颱，雖然沒有直接的衝擊到高雄，但是還是要提醒大家，風力還是一定會非常的強，也預估可能會達到10級以上的陣風，尤其在海線地區。陳其邁也要請大家特別注意，再提醒一次，颱風放假的原因不是讓大家休息，是要做好防颱的準備，所以盡量盡量在颱風警報期間，盡量不要出門，在山陀兒颱風警報期間，也因為包括整個應變以及事先的這些各式的提醒大家，市民朋友非常的合作，所以山陀兒颱風警報期間，並沒有人員的死亡，這個是不幸中的大幸。所以也真的要提醒大家，在颱風期間還是要做好準備，包括自身的安全，市府也會在颱風警報假如達到停班停課的標準，我們就會開放各機關、學校等，這些場地來供民眾來做移動車輛的準備，這個部分也要看是不是達到相關的停班停課的標準來做決定。