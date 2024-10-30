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我們總是在期待10月份的大谷翔平會繳出什麼樣的表現，在今天這場世界大賽G4開打之前，他53打數敲出13支安打，打出3全壘打和10分打點，三項打擊數據為.245／.403／.434，沒有任何一次盜壘成功。在他剛剛完成MLB史上第一次的「50轟50盜」賽季後，這樣的數據確實低於人們對他的期望。但這不就是我們想看到的大谷嗎？他不再是某種雕像般的神明人物，而是活生生的職業棒球員，展現出更人性化的一面，有高光時刻，也有失敗低谷。他天賦異稟、但也被命運所牽扯；他曾一棒轟出追平3分砲，也曾因為跑壘失誤而被教練指責；他在得點圈有人時幾乎無法阻擋，但也一度在壘上無人時一安難求。十月份的大谷翔平，變成了道奇隊的一部分，不在那麼鶴立雞群，他只會面對到敵隊前三號投手，敵隊也開始擺出他不擅長應付的左投側投來對決他，他的弱點一再被進攻和挑戰。大谷翔平的紀律性，在這次季後賽不斷被討論到，在對手明顯在今年季後賽首戰的三分砲之後，就不會給他太好的球路打的情況下，他必須設定好自己的好球帶，做出對球隊有利的選擇。同時在跑壘方面，也不能再像季賽那樣自由發揮，而是必須要按照指令進行。Dave Roberts是屬於那種帶兵帶心型的主帥，他執教風格通常會給予球員最大程度的發揮空間，完全解放他們的天賦，所以球星們都喜歡為他打球。這一季大谷翔平打出「50轟50盜」的歷史偉業，如果不是在Roberts手下，是否能完成就要打上一個問號。在但在短期系列賽中，這支球隊的調整不足，也常常為人所詬病。大谷翔平在天使隊的前教練Joe Maddon，則是完全不同風格的總教練，戰術、策略常常在變，是聯盟中有名的「鬼才教頭」，對他來說球星也只是球隊的一部分。顯然如果是他在道奇隊帶兵，我們看到的會是另一種大谷。Maddon受訪時曾表示，他希望後者能夠設定好自己的好球帶，增加上壘率，不用追求一擊斃命。本系列賽3、4戰，洋基幾乎都是投在大谷翔平的外角，內角則是超近身，讓他遠離本壘。Mark Leiter Jr.在7局上對大谷翔平的投球策略，也幾乎就是這次季後賽各家投手對付他的一個典範了，他一打席投了6個指叉球（Splitter）不斷調動打者，最後投在外角低將大谷三振出局。大谷翔平在G2左肩半脫臼，雖然不是嚴重的傷勢，但顯然是會影響他的打擊表現，在今天在打擊區還是會有疼痛的感覺。他今天唯一敲出的1支安打是88mph內角紅中的伸卡球，這說明他可能需要將攻擊球設定的在更明確一些，才能有理想的打擊結果。今天Aaron Boone改變了洋基打線的順序，讓Jazz Chisholm Jr.打第四棒，以更好的利用中心打線的串聯能力，這就是短期賽必須考慮打者的狀況，並且做出的權宜之計。道奇隊整體打線仍然發揮出色，他們可能不需要調整打序，但他們需要大谷打得更好。但說實話，如果你是Roberts，你也會很為難。儘管大谷在季後賽的表現相對例行賽更平庸一些。但是他在關鍵賽事、在壘上有人時總是很少讓人失望，國聯分區系列賽首戰、國聯冠軍戰G3，他都敲出關鍵的全壘打，他是能回報教練團信任，且自己能夠做出調整的打者。如果對他做出叮嚀，對他的打擊策略有所要求，會傷害到這位超級球星的自尊心和自信嗎？道奇隊仍是3：1大比分領先，有需要到對陣中最好打者耳提面命的程度嗎？Roberts和他的團隊可能都在考慮這些。