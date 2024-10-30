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114年度中央政府總預算案卡關，引發外界關注，民進黨中央今（30）日召開記者會，批評傅崐萁在立法院擔任黨團總召的要職，卻執意於政治鬥爭，置花蓮人的權益於事外，一手喊花蓮需要安全回家的路，一手又帶頭癱瘓預算審查。民進黨今由發言人韓瑩、花蓮縣議員張美慧、林則葹、胡仁順召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算－花蓮篇」記者會。韓瑩表示，康芮颱風已經在家門口，花蓮最需要的治水防災以及長照育兒預算，甚至是傅崐萁高喊「花蓮人需要一條安全回家的道路」，提升道路安全的經費，仍卡在立法院，花蓮人看得到用不到，呼籲藍白別在忽視人民的需求，將黨意凌駕於民意，以鬥爭換取自身政治利益，儘速讓總預算付委，進行實質審查。張美慧感嘆，傅總召擔任過花蓮縣長，不會不知道中央預算對花蓮的重要性，花蓮自有財源嚴重不足，每年8成以上經費來自中央補助，「不審預算、補助款下不來，地方建設無法推動，甚至有許多提升安全性的建設經費若延宕，危害人民生命財產安全，誰要負責？」張美慧表示，114年度總預算中花蓮交通計畫非常重要，編列近11.1億元的經費，包含國道五號銜接蘇花改、蘇花安和省道公路改善，相關橋樑耐震補強、瓶頸路段改善、橋樑基座增強等，讓防災效果提高的相關工程對花蓮很重要。張美慧呼籲，傅崐萁不要一面喊花蓮需要安全的路，另一隻手卻又阻擋總預算，而縣長徐榛蔚也常將花蓮需要中央協助掛嘴邊，如果真的需要中央支援，國民黨為何阻擋總預算？「誠摯拜託傅崐萁與所有藍白立委，行使立委職權，將人民利益擺第一，儘速審議總預算，讓花蓮人可以有安全的家園」。胡仁順指出，明年度中央補助地方的經費包含水情監控及強化防汛、治山防災、消防民防災害防治以及危險建築補強等，將近4億元的新興災防經費全部卡關，令人非常擔憂；他強調，若明年度總預算持續卡關，恐讓花蓮人生活雪上加霜，呼籲傅崐萁與國民黨莫置花蓮人生死於度外。林則葹說，投資孩子的教育，就是為他們贏得未來，114年度花蓮可以直接得到中央教育新增補助部分超過7000多萬，主要用於縮短數位教育落差及增加雙語教學人力質量的提升，這些教育資源的強化，都是花蓮急需拉近與都會孩子的機會，但至今未聽到花蓮縣長徐榛蔚為中央補助花蓮預算被阻擋而挺身而出爭取，呼籲徐榛蔚不要為了政治上鬥爭，犠牲花蓮縣民應有的照顧，也才不枉費向縣民自詡為「媽媽縣長」稱號。