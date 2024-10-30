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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G4於今（29）日繼續在紐約進行，終場紐約洋基以11：4擊退洛杉磯道奇，在系列賽扳回一城。不過，部分洋基球迷在比賽中對道奇外野手Mookie Betts的惡意干擾行為，引發日本球迷強烈不滿。有球迷認為，這種行為不僅影響比賽公平性，甚至可能造成球員受傷，隨即在社群媒體上掀起譴責聲浪。比賽爭議發生在首局，洋基首棒打者Gleyber Torres將球打向右外野，Betts奮力跳起試圖接住這顆球。但就在此時，一名疑似洋基球迷的觀眾將手伸入場內，試圖從Betts手中搶球，使得Betts一度無法穩穩接住。儘管如此，裁判最終裁定Torres出局。這一插曲讓部分日本球迷不禁聯想到過去洋基球迷在世界大賽G2因大谷翔平受傷而歡呼的情況。當時大谷翔平在盜壘滑壘時造成左肩脫臼提前退場，突發情況讓主場觀眾驚訝不已，全場也隨之沉默。不過確有部分洋基球迷在此刻比出中指、發出歡呼聲引起熱議。針對洋基球迷沒品的行為，多位日本球迷紛紛譴責，「從未見過如此行為，即便陷入背水一戰，也不能失去風度」，更直指這種干擾守備行為可能造成球員受傷，「要是Betts因此受傷，誰來負責？」甚至有球迷呼籲大聯盟官方應對球迷干擾行為祭出「永久禁賽」。