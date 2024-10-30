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▲劉德華演唱會歌迷相當期待，甚至有粉絲直呼：「這是最不想放颱風假的一次」。（圖／台灣映藝提供）

天王劉德華明（31）日將在台北小巨蛋舉行「今天…is the day」巡迴演唱會，一連4天在台灣開唱，卻碰上康芮颱風攪局，不少歌迷擔心如果明日宣布停班停課，演唱會會被取消。對此，主辦單位回應劉德華昨晚已經和團隊搭機低調來台，今日將按計畫在小巨蛋彩排，目前沒有得到要取消活動的相關通知，只能靜候晚間8點台北市長蔣萬安宣布消息，如若正常上班上課，演唱會應會照計畫開唱。劉德華小巨蛋演唱會從明日開始一路唱到週日（3日）結束，但是康芮颱風目前正往台灣東部逼近，預計會成為今年第2個登陸的台灣的颱風。全台風雨今日開始逐漸變大，明後天是否會停班停課，各政府單位也還在協商當中。台北市長蔣萬安稍早也回應，如果宣布停班停課，他相信主辦單位會有相對應措施。目前主辦單位透露，劉德華已經在昨晚和團隊抵達台灣，今日會正常到小巨蛋進行彩排，演唱會是否會喊卡或延期，要看政府如何宣布，目前他們還沒收到相關消息。等於如果明日正常上班上課，演唱會也會正常演出，若是停班課就要改期。而這次劉德華演唱會，是他睽違11年再度來台，許多歌迷都相當期待，為了預防黃牛，華仔這次還用實名制抽選的方式，想盡量讓每個粉絲都有機會入場。如今碰上颱風攪局，華仔的粉絲也大嘆，這是自己此生最不希望放颱風假的一次，希望演唱會能照辦，否則錯過不知道要再等到何時。