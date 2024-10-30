颱風康芮來襲，三商美邦人壽提醒社會大眾做好防颱準備外，並針對颱風啟動相關保戶服務因應機制：
第一、保單借款利息減免
即日起至今年11月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。
第二、免費補發保單
若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至明（2025）年1月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。
第三、續期保費緩繳
續期保險費應繳費日為今年8月至明年1月的受災保戶，繳費期限可延長至明年3月31日止。
第四、快速理賠
理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。
第五、房屋貸款本金緩繳
即日起至今年12月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。
公司保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。
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即日起至今年11月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單之累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。
第二、免費補發保單
若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至明（2025）年1月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。
第三、續期保費緩繳
續期保險費應繳費日為今年8月至明年1月的受災保戶，繳費期限可延長至明年3月31日止。
第四、快速理賠
理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。
第五、房屋貸款本金緩繳
即日起至今年12月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。
公司保戶可利用免費諮詢專線0800-022-258提出需求，將即時獲得答覆與協助。
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