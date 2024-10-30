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美國總統大選進入倒數，外界看好共和黨總統候選人川普（Donald Trump）入主白宮的情況逐漸增加，「川普概念股」隨之水漲船高。不過，也有專家指出不確定性仍高，川普交易恐也會帶來風險。根據《金融時報》報導，在國際賭盤與博弈平台上川普的領先優勢正在擴大，雖然許多政治觀家都提醒，賭盤受到太多因素影響，並不能當作選舉結果的代表性預測工具，但許多投機投資者與對沖基金似乎對於川普獲勝已擁有壓倒性的共識，在相信川普會重返白宮的前提下，他們押注美債券殖利率上升和美元走強，並認為川普主張的激進關稅和打擊移民，可能會加速薪資成長。這也導致一種看法，就是如果最終是賀錦麗勝選，「川普交易」將從天堂掉到地獄，變成所謂的「痛苦交易」，給市場帶來衝擊。不過，報導也指出雖然川普概念股以及押注川普將重返白宮的「川普交易」炒得火熱，但是整體而言，市場的波動沒有想像得那麼大，表明投資者作為一個整體仍在袖手旁觀，拒絕加入對沖基金的投機遊戲。德意志銀行的分析師薩拉維洛斯（George Saravelos）表示，「從我們的角度來看，市場定價依然謹慎」，認為美元的價值仍然與美國和其他主要經濟體之間的利率差距保持一致，僅受到一小部分政治因素的影響。薩拉維洛斯指出，投資人確實已經開始預期川普獲勝的可能性越來越大，但這對市場定價的影響程度仍然相當有限。東方匯理資產管理的發達市場策略主管斯蒂爾（Guy Stear）表示，「人們確實想弄清楚川普重回白宮在經濟成長、貨幣政策和通膨方面的含義，但現在不確定性仍然太多」。斯蒂爾認為，目前採取果斷行動是危險的，耐心仍然是最好的策略。