我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒世界大賽G4，系列賽賽前陷入0：3絕對落後的紐約洋基，今（30）日面臨背水一戰打線總算甦醒，單場團隊共敲出3發全壘打，終場就以11：4擊敗道奇，總算拿到世界大賽首勝。而道奇今日明星強打「自由人」Freddie Freeman再度開轟，個人連續4戰敲出全壘打，手感相當火燙，不過相較Freeman之外，道奇陣中許多打者則是略顯低迷，系列賽賽前以3：0絕對領先的洛杉磯道奇，本場比賽要力拼在客場橫掃洋基封王，首局Mookie Betts在1出局後敲出二壘安打，攻佔上得點圈，隨後而道奇今日採取牛棚車輪戰的策略應戰，3局下Daniel Hudson遭到洋基游擊手Anthony Volpe敲出滿貫砲，形成重傷害，洋基反倒取得5：2超前；隨後8局下洋基攻勢再起，開路先鋒Gleyber Torres再敲出關鍵的3分打點全壘打，一棒奠定勝基，賽後道奇資深隨隊記者Blake Harris，也在個人社群平台上發文指出，「「這裡更大的問題是，。道奇在今年世界大賽上除了Freeman之外，其他人的平均打擊率為0.196。」Blake Harris如此寫下。