我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象署提醒今晚開始一直到明天陸上強風有可能會達到12級，務必要多加留意。（圖／氣象署提供）

▲強颱康芮預計明天登陸，今晚起風雨就會明顯有感。（圖／中央氣象署）

康芮強颱（國際命名：KONG-REY）又長胖了！根據氣象署指出，颱風過去三小時強度略為增強、暴風圈擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，將對台中以南及東半部地區構成威脅，颱風暴風圈半徑從300公里增強到320公里，成為今年「最胖颱風」，預計今下午全台都會進入警戒範圍。30日11時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 470 公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行。預測31日11時的中心位置會在鵝鑾鼻東南方約 80 公里之處。近中心最大風速每秒 53 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，相當於 17 級風以上康芮強烈颱風。目前颱風暴風半徑從300公里，轉為320公里。預計10/31清晨觸陸，颱風中心預計會在10/31中午到傍晚從花蓮以南登陸。宜蘭、花蓮、臺東、南投、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備，預計今下午台北也會進入警戒區域。週三晚間到宜蘭、花蓮降雨快速上升到豪雨等級，週四全台降雨廣泛，東部需要留意「豪雨以上」等級，週五白天視颱風減弱速度，若颱風散的不快，中南部會出現大雨等級的降雨。11/2（六）颱風減弱遠離。❗10/30（三）：白天颱風接近，颱風接近後受颱風外圍環流影響，北部、東部降雨增加，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨，沿海風浪增強伴隨著長浪出現，沿海有4~5米，東南有6~8米。陸上風力增強，11~12級強陣風警戒區域：蘭嶼、綠島、澎湖；9~10級強陣風警戒區域：桃園-雲林東南沿海空曠地區、恆春、馬祖。❗10/30晚（三）間颱風接近：受到颱風影響，北部、東部雨勢更為明顯，沿海風浪增強伴隨長浪出現，各沿海有5~6米，東南有7~10米，中心附近12米。蘭嶼、綠島慎防12級以上強陣風；恆舂、金門留意10級以上強陣風；桃園-雲林、東南沿海空曠地區可能會有9~10級強陣風出現。❗10/31（四）颱風登陸：颱風影響最為劇烈的時間，暴風圈開始籠罩各地，全台都需要嚴防強風豪雨，颱風中心可能會從花蓮以南登陸，北部、東部風強雨大，東半部達「豪雨以上」，西半部轉多雨。❗11/1（五）清晨颱風翻過中央山脈：北部、東部雨勢依舊很大，中南部轉迎風面，需要留意短延時強降雨。