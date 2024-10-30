中央氣象署今（30）日凌晨5時30分發布康芮颱風海上、陸上警報，也在8時30分將康芮轉為強烈颱風。指揮官內政部長劉世芳召開第2次工作會報指示，北部及宜花東平地預估累積雨量達800毫米以上，宜蘭及花蓮山區預估達1200毫米，請地方政府利用今天白天的時間，落實保全戶的預防性疏散撤離。
劉世芳於今日8時中央災害應變中心召開第2次工作會報指示，本次颱風宜蘭、花蓮、台東首當其衝，但目前宜蘭、台東二級開設、花蓮三級開設，請災情監控組持續督導各地方政府開設應變中心情形，劃設警戒區，必要時提升開設層級，落實積極防範。
她提醒，北部及宜花東平地預估累積雨量達800毫米以上，宜蘭及花蓮山區預估達1200毫米，請地方政府利用今天白天的時間，落實保全戶的預防性疏散撤離，尤其是慢性病患、孕婦及身障者等特別需求者，應優先撤離及妥善收容，並請支援調度組給予協助。
劉世芳呼籲，苗栗、彰化、基隆北海岸、恆春半島及澎湖有9至10級強陣風，尤其是苗栗至雲林沿海空曠地區及澎湖有11級左右強陣風，請水電維生組加強電力系統及通訊基地台維護及搶修之人力物力整備，請國土管理署督導各地方政府，對於招牌、施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等加強固定。
另外，她特別提醒，依據媒體報導蔬果物價已有波動情形，請農林漁牧組持續監控市場行情及需求，建立零售通路與相關機制，並適時釋出適量冷凍蔬菜，確實讓民眾可以購買到價格合理的蔬菜，穩定民生需求。
另針對10月27日花蓮及嘉義地區地震，可能因為土石鬆軟加上本次降雨可能導致坡地土石崩塌致災，請嘉義縣、花蓮縣政府及農業部加強警戒，預為因應，並請農業部適時調降土石流警戒值。
從水電維生組報告中，有提及破堤施工共有34處，請妥善處理及預備備便措施，避免造成河水氾濫破口，相關處置因應情形，並請疏散撤離組與農林漁牧組確認，完整盤點森林遊樂園區入山入園之人數，務必避免人數重疊或遺漏，另請農林漁牧組確認森林遊樂園區休園之時間及條件，針對各部會設置之雨量測站及監視器，應保持正常，尤其台東金峰與金針山地區有故障或維修情形，亦應將相關正確資訊適時提供地方政府。
相關最新颱風動態及災情狀況，請上內政部消防署臉書粉絲專頁(www.facebook.com/NFA999/)及下載「消防防災e點通」APP查詢。
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她提醒，北部及宜花東平地預估累積雨量達800毫米以上，宜蘭及花蓮山區預估達1200毫米，請地方政府利用今天白天的時間，落實保全戶的預防性疏散撤離，尤其是慢性病患、孕婦及身障者等特別需求者，應優先撤離及妥善收容，並請支援調度組給予協助。
劉世芳呼籲，苗栗、彰化、基隆北海岸、恆春半島及澎湖有9至10級強陣風，尤其是苗栗至雲林沿海空曠地區及澎湖有11級左右強陣風，請水電維生組加強電力系統及通訊基地台維護及搶修之人力物力整備，請國土管理署督導各地方政府，對於招牌、施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等加強固定。
另外，她特別提醒，依據媒體報導蔬果物價已有波動情形，請農林漁牧組持續監控市場行情及需求，建立零售通路與相關機制，並適時釋出適量冷凍蔬菜，確實讓民眾可以購買到價格合理的蔬菜，穩定民生需求。
另針對10月27日花蓮及嘉義地區地震，可能因為土石鬆軟加上本次降雨可能導致坡地土石崩塌致災，請嘉義縣、花蓮縣政府及農業部加強警戒，預為因應，並請農業部適時調降土石流警戒值。
從水電維生組報告中，有提及破堤施工共有34處，請妥善處理及預備備便措施，避免造成河水氾濫破口，相關處置因應情形，並請疏散撤離組與農林漁牧組確認，完整盤點森林遊樂園區入山入園之人數，務必避免人數重疊或遺漏，另請農林漁牧組確認森林遊樂園區休園之時間及條件，針對各部會設置之雨量測站及監視器，應保持正常，尤其台東金峰與金針山地區有故障或維修情形，亦應將相關正確資訊適時提供地方政府。
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