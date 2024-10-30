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美國總統大選倒數一周，共和黨總統候選人川普27日在紐約的造勢活動上，再度出現歧視言論，喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）在台上訕笑波多黎各是「垃圾島」，引發波多黎各裔社區怒火。儘管川普陣營撇清立場，卻仍陷入移民反彈的危機之中。未料，民主黨美國總統拜登29日談到此事時，也爆出驚人之語，脫口稱川普的支持者才是那唯一的「垃圾」。辛奇利夫27日在紐約麥迪遜花園廣場的川普造勢中提到，「現在海中央有一座漂浮的垃圾島，是的，我想那叫波多黎各」，此外，他還在台上大酸中南美洲人「喜歡製造嬰兒」。辛奇利夫一句波多黎各是垃圾島的言論在全美發酵，共和黨連忙止血，川普陣營競選團隊堅稱，辛奇利夫的言論並不代表川普的觀點，川普本人至今並未對此事回應。然而，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述消息人士指出，辛奇利夫的發言內容事先經過川普陣營核可，針對波多黎各裔的發言，可能是他的即興發揮。根據美聯社報導，拜登29日在拉美裔倡導組織Voto Latino的電話會議中談到這起爭議事件，「就在前幾天，集會上的一位演講者稱波多黎各是一座漂浮的垃圾島。好吧，讓我告訴你一件事，我所認識的波多黎各人，在我的家鄉特拉華州。他們是善良、正派、可敬的人」。拜登隨後脫口爆出「我看到的唯一垃圾就是他(川普)的支持者」，痛批川普對拉丁裔的妖魔化是不合理的，也是不符合美國精神的。拜登的言論立刻也引來共和黨人不滿，佛州參議員盧比歐(Marco Rubio)認為，拜登指涉的是熱愛自己國家的普通美國人，稱愛國者都是垃圾；川普競選發言人萊維特(Karoline Leavitt)在一份聲明中表示，「拜登和賀錦麗不僅討厭川普總統，還鄙視支持他的數千萬美國人。」