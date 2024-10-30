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康芮颱風增強為強颱，移動速度高，中央氣象署已在今（30）日凌晨5點半發布陸上颱風警報。受到康芮颱風影響，立榮航空今日從台北往返台東的航班B7-8727、B7-8728取消，其餘航班正常飛航。華信航空則日取消松山往返台東、高雄往返花蓮、台中往返花蓮航班。根據中央氣象署預測，康芮颱風從今晚到11/1間是影響颱風最劇烈期間，威力不容小覷，預測暴風圈將在明日凌晨接觸到東南部、恆春半島，最快明日中午到傍晚於花蓮以南的陸地登陸。為了旅客安全，立榮航空今日已取消台北往返台東航班，包含B7-8727、B7-8728，其餘航班則是正常飛航，旅客搭機前須特別留意。另明日國內航班全數取消，最新航班動態，可利用官網或是APP查詢。華信航空今日則是取消松山往返台東的AE395、AE396，高雄往返花蓮的AE7931、AE7932，以及台中往返花蓮的AE731、AE732，若有購買機票的旅客，可透過官網、APP或是7-ELEVEN ibon及全家FamiPort，從機票有效期限到期日起到1年內可以辦理取消航班免扣手續費退票。透過旅行社或第三方平台購買機票者，退票到原購票處處理。