我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《花瓣》曾讓李貞賢拿下多項電影新人獎，她日後成為影歌雙棲的電音天后。（圖／國家影視聽中心提供）

▲《共同警戒區JSA》是韓國影壇進入千禧年的經典代表作，更有宋康昊、李秉憲、李英愛等大卡司聯合主演。（圖／國家影視聽中心提供）

韓綜、韓劇、韓國歌曲在台灣大為風行，一堆人把內容豐富的Netflix只當成韓片台來使用，韓國流行文化橫掃全台，但韓國影史被公認最經典的影片，台灣觀眾過去鮮少有機會欣賞。國家影視聽中心即將從11月5日起推出《請回答！韓國近代史經典電影選》影展，包括曾締造全國百萬觀影人次的《西便制》、探討女性的性意識覺醒而震驚全韓的《自由夫人》、因題材過於敏感曾被刪剪快一小時的《最後的證人》等，以及在台灣上映過廣獲好評的《薄荷糖》、《共同警戒區JSA》等，不同年代的出色佳作一次呈現，機會難得，錯過絕對遺憾。韓國料理實境秀《黑白大廚》在台熱潮未退，以韓國國劇為背景《正年》又掀起話題，書寫韓國歷史創傷的女作家韓江更拿下諾貝爾文學獎。國家影視聽中心舉辦的《請回答！韓國近代史經典電影選》影展，與這些話題的節目、人士遙相呼應，像是金泰梨在《正年》劇中高唱傳統曲藝「盤索里」的片段震撼人心，而這次在影展裡的矚目焦點巨作《西便制》，就是以盤索里歌者對藝術成就的追求，以及面對時代變遷的無力與憤恨為主題，優美的長鏡頭搭配悠揚樂曲，激發當時韓國人的民族認同感，在當年創下破百萬人次的影史票房紀錄。同樣以音樂作為敘事特色的作品，還有曾在台上映的《搖擺男孩》，透過北朝鮮戰俘營裡的被服軍人，藉著踢踏舞跳出時代的哀愁，另一部本次影展也會放映的《初戀三重奏》，主角們寄情於民歌的寫實刻劃，都透過音樂的節奏、旋律，讓我們足以窺見因韓戰爆帶來的西化影響。至於韓國近代史中備受注目的民主運動、勞權抗爭，在《芝瑟：未盡的歲月2》，以黑白攝影重述「濟州島四三事件」的血腥真相，島民被軍隊逼退到山洞只靠分食馬鈴薯求生，期望能熬過這場無差別政治大屠殺，拿下日舞影展世界劇情片競賽最大獎。《蒼白戰爭》從作家韓基柱的視角出發，描述一通昔日戰友的來電，讓深受戰爭創傷症候群之苦的他，瞬間回到殺戮的恐怖過去。由真人真事改編的傳記電影《美麗青年全泰壹》由今日備受尊崇的名導李滄東擔任編劇，記錄勞運悲劇英雄全泰壹的反抗精神，在韓國社會尚未關注勞工權益的1970年代，年僅22歲的全泰壹自學《勞動基準法》，最終在市場發起抗議行動，自焚身亡，引起社會的震動，這部片對其人其事有深入呈現。《花瓣》直面朝鮮民族1980年代的歷史傷痛，透過受創少女悲慘的生命經歷，讓觀眾藉由電影中赤裸、暴力的性侵事件，感受「光州事件」難以磨滅的殘忍，以本片出道的女主角李貞賢囊括當年多項電影新人獎，日後更成為影歌雙棲的初代韓流電音天后。千禧年後韓國影壇佳片輩出，李滄東的《薄荷糖》、朴贊郁導演的《共同警戒區JSA》、架空歷史的《歡迎來到東莫村》等，各有各的精彩，還有宋康昊、李炳憲、李英愛等知名演員的演出，一定讓韓劇迷看得大呼過癮。《請回答！韓國近代史經典電影選》15部佳片將從11月5日起在新莊的國家影視聽中心放映，到12月29日為止，詳細片單與場次表可以上 https://reurl.cc/OrWE5R 。