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▲橋本環奈外型甜美可愛，怎料卻被爆出私下脾氣超差，經常辱罵經紀人、助理。（圖／IG@kannahashimoto.mg）

▲橋本環奈和中川大志緋聞傳了2年，這次終於被拍到約會照片，還在公園接吻。（圖／IG@kannahashimoto.mg、＠taishi_nakagawa_official）

日本甜美系女星橋本環奈被譽為「千年一遇的美少女」，清純外型讓她爆紅後戲約不斷，但橋本環奈卻被爆經常在片場耍大牌，因為一點小事就嘶吼怒罵身邊的工作人員，才25歲的她已經換了8個經紀人。同一時間日媒也爆料，橋本環奈被拍到和緋聞對象中川大志在公園接吻，兩人還一起入住酒店過夜，讓橋本環奈的清純人設全面崩塌。日本媒體《週刊文春》爆料，橋本環奈在片場有大頭症，經常在工作場合因為一點點不開心的小事就歇斯底里，導致身邊一連換了8個經紀人，甚至有的人只工作一天就離職。為了應付橋本環奈頻繁更換助理的需求，前員工還爆料經紀公司特地為此預先招募大量人力，讓橋本環奈不會遇到無人照顧的空窗期。爆料的前員工也稱，有些經紀人被橋本環奈職場霸凌後離職，公司還要求他們用私人因素主動請辭，導致這些失去工作的人難申請失業救助金。目前已經有越來越多人站出來反彈，求職網站上也有前員工對該公司留下負評，控工作期間經常要加班到晚上10點，還會被老闆大吼，沒有被保社會保險等，認為橋本環奈的經紀公司超級黑心。針對以上指控，經紀公司回應從來沒有強迫員工請辭，經紀人的離開是正常人事異動，這10年間大概只有10名員工離職。經紀公司也稱並沒有特地應徵人員供橋本環奈使用，都是隨機分配給旗下藝人的，有些只單純負責橋本環奈的接送，有些甚至沒接觸過橋本環奈本人。但有電視台人員爆料，明明就有助理除了接送橋本環奈還陪她到片場工作一整天，這名助理的工作幾乎等同經紀人，中午休息時帶橋本環奈去吃飯，只因為走錯路就被橋本環奈飆罵「開什麼玩笑啊」，這名工作人員後來也離職了，恐怕平常也遭受了不少惡意的情緒宣洩。除了霸凌醜聞外，橋本環奈近期也被拍到和26歲男星中川大志當街接吻的照片，兩人的緋聞從2022年就傳出，原先一直相當低調，直到最近才被拍到親密同框。他們先到居酒屋用餐，又牽手去超商買啤酒，最後坐在公園椅子上談情說愛，接吻畫面被捕捉。後來兩人還一起踏進酒店過夜，橋本環奈戀愛、霸凌消息同時傳出，重創「奇蹟美少女」形象。