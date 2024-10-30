紐約洋基總算在2024年MLB世界大賽一吐怨氣，全場三支全壘打打垮道奇防線，也重振士氣，並重燃爭奪冠軍的一線生機，盤點三大關鍵因素，讓洋基能強勢扳回一城。其中美國媒體認為，Anthony Volpe大爆發，Luke Weaver完美中繼，一投一打出色表現，也成為洋基的救命丹。
1. Anthony Volpe滿貫砲點燃洋基士氣
Anthony Volpe在第三局，瞄準道奇投手的失投球，一記滿貫全壘打為洋基首度拿下領先，並激勵全隊士氣。Volpe的這支全壘打是他季後賽的第一轟，不僅穩定了戰局，更把紐約球迷打醒，歡呼聲達到最高點。而洋基也從緊張的落後局面翻轉，洋基也從此轉守為攻。
2. 牛棚投手群的關鍵防守
洋基牛棚的穩定表現成為比賽轉折點，尤其是Clay Holmes、Mark Leiter Jr.及Luke Weaver成為最穩定的支柱。特別是在Luke Weaver上場後，他面對道奇重砲Freddie Freeman、Teoscar Hernandez和Max Muncy時，成功讓道奇隊三上三下，現場響起了「Luuuuke」的呼聲。此關鍵表現，不僅封鎖對手得分機會，也為洋基取得了寶貴的喘息時間，也換來洋基之後的打線大爆發。
3. 第八局的五分進攻潮奠定勝局
第八局Volpe再度建功，一支二壘安打點燃了全隊的進攻火花，隨後透過雙盜壘來到三壘，並因對方防守失誤得分。隨後Gleyber Torres三分炮及Aaron Judge的關鍵打點將比賽徹底打開，將比分拉至11-4，奠定勝基。
沒有被0：3落後的絕境打垮，洋基用一場大勝來提振士氣，成功保住了晉級希望。接下來G5將派出王牌Gerrit Cole迎敵，有機會繼續延續系列賽至洛杉磯的G6、G7。只要還沒吞下第4敗，洋基都還有一線生機。
而根據《台灣運彩》盤口顯示，洋基有很大的機率能再下一城1.55，優於道奇的1.99。而根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，仍有近5成的球迷看好道奇，顯示本場比賽將是場勢均力敵的戰役。
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Anthony Volpe在第三局，瞄準道奇投手的失投球，一記滿貫全壘打為洋基首度拿下領先，並激勵全隊士氣。Volpe的這支全壘打是他季後賽的第一轟，不僅穩定了戰局，更把紐約球迷打醒，歡呼聲達到最高點。而洋基也從緊張的落後局面翻轉，洋基也從此轉守為攻。
2. 牛棚投手群的關鍵防守
洋基牛棚的穩定表現成為比賽轉折點，尤其是Clay Holmes、Mark Leiter Jr.及Luke Weaver成為最穩定的支柱。特別是在Luke Weaver上場後，他面對道奇重砲Freddie Freeman、Teoscar Hernandez和Max Muncy時，成功讓道奇隊三上三下，現場響起了「Luuuuke」的呼聲。此關鍵表現，不僅封鎖對手得分機會，也為洋基取得了寶貴的喘息時間，也換來洋基之後的打線大爆發。
3. 第八局的五分進攻潮奠定勝局
第八局Volpe再度建功，一支二壘安打點燃了全隊的進攻火花，隨後透過雙盜壘來到三壘，並因對方防守失誤得分。隨後Gleyber Torres三分炮及Aaron Judge的關鍵打點將比賽徹底打開，將比分拉至11-4，奠定勝基。
沒有被0：3落後的絕境打垮，洋基用一場大勝來提振士氣，成功保住了晉級希望。接下來G5將派出王牌Gerrit Cole迎敵，有機會繼續延續系列賽至洛杉磯的G6、G7。只要還沒吞下第4敗，洋基都還有一線生機。
而根據《台灣運彩》盤口顯示，洋基有很大的機率能再下一城1.55，優於道奇的1.99。而根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，仍有近5成的球迷看好道奇，顯示本場比賽將是場勢均力敵的戰役。