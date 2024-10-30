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因應「康芮」颱風可能對台灣東、南部等地區造成影響，國防部今日召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。長泰19號操演統裁部表示，今日1200時宣布演習終止命令，操演部隊即刻返回駐地完成防颱與災防整備，待命協力地方執行災害防救任務。國防部指出，目前國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設；第二、三、四作戰區，完成二級開設。其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。國防部進一步表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約3萬6千餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計36類3千餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。長泰操演統裁部表示，此次操演雖因災防任務轉換終止，惟透過5天4夜的實兵對抗過程，操演部隊藉模擬真實戰場景況執行演練驗證，已達成一定的預期訓練目標，後續將運用各項戰備訓練及防衛作戰計畫演練時機，持續強化部隊實戰化作戰能力。