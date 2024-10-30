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▲石英（右）6月才與家人一同外出吃飯，沒想到短短幾個月卻與老婆、小孩天人永隔。（圖／林千鈺臉書）

▲資深演員石英離世，享壽82歲，曾拍《包青天》、《施公奇案》等經典台劇。（圖／林千鈺臉書）

資深藝人石英出演過許多八點檔，經過家屬證實他於27日逝世在醫院中，享壽82歲，同樣在演藝圈發展的女兒林千鈺6月才在臉書上分享一家四口去吃牛肉麵的照片，石英雖然拄著拐杖，但看起來很有精神，臉上也因為與家人團聚露出幸福的笑容，沒想到這卻是他最後與女兒的合照。林千鈺當時發文表示，「吃好吃的牛肉麵，這碗牛肉麵要吃到嘴裡才知道有多讚，一整碗我連湯都喝光，吃到好吃的美食會很開心，帶爸媽一起開心。」不僅如此，林千鈺經常帶著父母外出踏青，5月份一家人才到基隆玩，8月石英也發文感謝女兒送給自己與老婆情人節禮物「香花」。石英出生在1943年6月17日，出道超過50年，早期曾出演《包青天》、《施公奇案》等經典台灣戲劇，後來轉往民視發展，參與許多人愛看的八點檔《娘家》、《夜市人生》、《父與子》、《嫁妝》等劇，最後一次出現在螢光幕上是他客串2021播出的台劇《孟婆客棧》。此外，石英曾以電影《芳草碧連天》、《自由門神》2度獲得金馬獎最佳男配角獎的提名；後來又以《草地狀元》、《兄弟有緣》入圍金馬獎最佳男主角與男配角獎，可惜四次都無緣獲獎，不過儘管如此，石英還是對台灣電視、電影圈有著深遠的影響。石英小檔案1943年6月17日—2024年10月27日本名林忠平，新北市新店區人，臺灣資深男演員。婚姻：妻吳玲、兒子林義山、女兒林千鈺代表作品電影：《鬼出嫁》、《0099大發財》、《金馬大兵》、《危險的青春》等電視劇：《請問芳名》、《保鑣》、《草地狀元》、《第一世家》、《意難忘》、《夜市人生》、《孟婆客棧》等