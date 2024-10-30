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隨著美國總統大選投票逼近，兩岸間的局勢，也成為大選中受關注的話題。然而，若唐納德·川普（Donald Trump）再度當選，兩岸的對峙格局或將出現一線生機。川普在外交上秉持的「現實利益」取向，使其更傾向於避免不必要的軍事衝突，尤其是與世界供應鏈高度相關的台海。川普的「功利現實和平主義」（Utilitarian Realism Pacifism）展現出一種獨特的外交思路，即重視「現實利益」勝於「普世價值」，這一策略不僅可能緩和台海局勢，還可能有助於中美之間找到關係和緩的契機。川普一貫重視美國經濟利益，這使他在處理國際問題上往往選擇更加務實的態度。他的核心關注在於提升美國選民的生活水平，而非過多干涉他國內政或追求意識形態上的一致。因此他更傾向於透過談判、貿易等非軍事手段來促進美國的全球地位，而非追求軍事霸權。在台海問題上，川普的策略並不是一味對台海進行軍事支持，而是將「兩岸和平」視為美國經濟穩定的基石之一，這使他更傾向於將台海問題轉化為一個可以「交易」的議題，以達成穩定和平的共識。川普的商業背景讓他在外交上善於運用「交易」來避免直接的軍事對抗。為了確保台海的和平穩定，川普可能會要求台灣支付更多「保護費」，以換取美方對其安全的承諾。他或許會促使台灣採購更多美國軍備，但同時對台灣提出「聽話」的要求，以免台灣在戰略決策上做出激化衝突的選擇。這種「交易手段」可能會降低美台之間的緊張程度，也為台灣提供了一種「和平購買」的方式，來保障台海的穩定。此外，川普也將以務實的態度告知中共其軍事行為的限度，試圖說服中共避免進一步加劇對台的軍事施壓。他會將「不開戰」視為雙方在台海的共識，並將其納入中美之間的利益交換。這樣的作法，有助於穩固台海和平，並降低兩岸間的軍事衝突風險。對中國而言，維持台海的穩定也符合其長遠利益。北京需要避免因台海戰火而受到的經濟制裁，並確保其對全球供應鏈的參與不會受到阻礙。北京一方面高舉「防獨促統」的旗幟，另一方面卻深知若台海真的爆發戰爭，將對中國經濟造成嚴重的傷害 。中國對於和平的需求與川普的現實主義外交取向不謀而合，雙方的「不開戰」共識有助於增強兩岸的和平穩定。在這種情境下，川普的務實作風可能成為雙方調整政策的重要動力。兩國間的經濟依存度極高，無論是美國的消費市場，還是中國的製造能力，都高度依賴穩定的國際環境。因此，在川普的帶領下，美中之間可能會通過各種經濟、金融合作來取代軍事對抗，從而實現雙邊「階段性和平」。川普明白，一旦台海爆發戰爭，全球經濟將面臨供應鏈的崩潰，特別是在科技產業領域。台灣作為全球半導體產業鏈的核心，一旦戰火波及台灣，供應鏈斷裂將帶來美國乃至全球的經濟重創。生意人的他對此深知不已，因此更加堅定其在台海議題上選擇和平解決的立場。他將台海視為全球經濟的一個「關鍵樞紐」，若能維持和平，將為美國的經濟穩定和全球市場的繁榮提供保障。川普的外交政策一貫偏向利益導向的務實，不會被意識形態綁架，而是圍繞美國的經濟利益展開。相較於強調「民主自由」的前任政府，川普更看重的是美國的經濟與市場優勢。在這種理念指引下，川普不會在台海問題上推動美國，在軍事上與中國緊張對抗。他的務實策略降低了台海戰爭風險，使得中美兩國在台灣議題上找到妥協的空間。總的來看，川普的當選會為台海帶來更多和平的可能性。其現實利益優先的「功利現實和平主義」，使他更傾向於通過「交易」、談判，而非軍事手段來與北京博弈，進而減緩台海的緊張局勢。川普的外交思路不僅會改變當前的中美關係冷對抗格局，也符合中國的內部需求，為雙方建立「和平共處」的基礎。川普的務實策略有望成為，維持台海和平的主導力量，使得中美在台灣議題上的衝突風險降低。在軍事風險管理方面，川普的「功利現實和平主義」有助於穩定局勢，讓台海局勢在美國國內需求，和全球供應鏈的背景下保持和平。川普知道他要的是什麼，「戰爭」目前確定不是他「讓美國再次偉大」的選項之一。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com