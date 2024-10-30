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▲周杰倫台北大巨蛋演唱會一票難求，搶票亂象叢生，主辦單位釋出「部份視線遮蔽」的座位，希望能盡量滿足想看他現場表演丰采的粉絲。（圖／摘自杰威爾臉書）

周杰倫預計12月在台北大巨蛋舉行《嘉年華》世界巡演的台北場次，4場近15萬張門票開賣沒多久就搶光，還引爆「黃牛包網咖搶票」的話題，甚至有高調的黃牛夫妻因此被捕。而今他所屬的杰威爾音樂無預警宣布，將販售「部份視線遮蔽區」的門票，預計11月2日（週六）中午12點開賣，成為粉絲能欣賞他現場丰采的最後機會，儘管位置並不是最好，相信還是會造成搶購。去年周杰倫《嘉年華》巡演的香港場次，有沒搶到票的歌迷寧願包船在海上「遙望」岸上的他演唱，也不願意錯過，因此這次杰威爾出售台北大巨蛋的「部份視線遮蔽區」門票，應該一樣會有歌迷爭搶。但杰威爾雖然透過官方臉書宣布，周杰倫《嘉年華》世界巡演的「部份視線遮蔽區」門票將於11月2日中午12點於拓元售票系統開賣，也提醒觀眾：「本區因場館本身既有的欄杆安全設施或主舞台兩側座位及音響器材周圍，可能會造成部分座位無法觀看完整舞台。影響範圍: B1.L2.L3.L4.L5 第一排場館安全欄杆位及其他部份座位。」希望要搶購的粉絲明白，這區塊的位置無法完整欣賞到整個舞台設計，有可能在他表演的時候，視線是被擋住的，請他們自行評估，是否還願意接受這樣的條件，免得購票之後覺得上當。拓元也強調，搶到這些票的觀眾，不得在購票後以「部份視線遮蔽」的原因要求主辦退票或換位，因在售票時已經情況寫得清清楚楚，預設大家在搶購前已經知道座位的情況。其實「部份視線遮蔽」的位子，在歐美的演出也時常可見到仍會出售，不過在票價上會比視線好的區塊再便宜些，這次周杰倫演唱會的此部分座位票價落在1880元至4880元不等，有興趣的歌迷可以在準時在拓元售票系統https://tixcraft.com/activity/detail/24_jaychou購買。