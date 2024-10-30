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氣象署今（30）日中午持續發布強颱康芮陸警，警戒範圍擴大至東半部、中南部共12個縣市、近半個台灣；強度增強、暴風圈再擴大，全台納入陸警範圍時間由原本的深夜提前至下半天。康芮颱風來勢洶洶，北北基桃要晚間8點才會宣布是否放假，不少網友已經開始上蔣萬安臉書留言求放假，但也有人因為要看劉德華演唱會不想放假。為避免錯估颱風情勢，行政院長卓榮泰昨要求氣象署，晚間9點再增開會議提供最新訊息，給地方政府參考，北北基桃維持8點宣布是否放颱風假，台中市則跟進中央改為10點前公布。不少台北市民已經開始洗版蔣萬安臉書「求放假」，網友說，「安安市長，不要被暴風雨前的寧靜給騙了，為了台北市民的安全，請趕緊宣布放假，再帥一波」、「萬安市長，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。當風雨來襲，你總是一聲下令，護集所有台北人的安危。 萬安，你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。」但由於颱風適逢劉德華演唱會，也有網友連言「拜託不要再放颱風假…我等了好久才等到今天!!! 」