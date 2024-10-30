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▲康芮颱風來襲，將為東半部帶來豪雨等級以上雨勢。（圖/中央氣象署）

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強烈颱風康芮昨（29）日下午颱風眼逐漸出現，從衛星雲圖來看，明顯是一個「大眼睛颱風」。根據美軍最新觀測資料顯示，康芮颱風的颱風眼高層直徑廣達100公里（約55海里），且溫度接近攝氏-80度，垂直高度衝破20公里以上，幾乎已經達到對流層頂端，代表中心強對流發展非常明顯。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，康芮颱風的大眼睛實在太寬廣，在中心眼牆附近的強風及劇烈降雨威脅相當大，一旦真的登陸台東陸地，恐造成大範圍的危害，民眾千萬不可大意。吳德榮指出，通常颱風眼會在颱風強度發展到一定的階段之後出現，但颱風眼是大或小，其實就像人類一樣是「天生的」，在颱風一開始生成就決定了，這取決於颱風所處的環境、位置，至於颱風眼大或小對強度來說並沒有直接關聯，不過颱風眼小的颱風，通常旋轉速度比較快、也比較紮實，中心破壞力大、但相對來說影響範圍就比較小；反之大眼睛的颱風影響範圍比較大，當中心通過陸地時，無風雨的時間也會比較久，但眼牆附近的風雨還是會非常強。吳德榮表示，颱風眼雖然從衛星上來看是一個洞，但實際上是一個漏斗形的渦旋，上面較寬、下層較窄，單從衛星來看颱風眼有多大，在地面上並不一定準確。不過從康芮颱風廣達100公里的大眼睛來看，確實相當驚人，且中心測得的溫度竟然是攝氏-80度，代表中心對流相當旺盛，高度幾乎衝到對流層頂，這樣的颱風中心不僅強風極具威脅性，由於對流旺盛雨滴也會比較大，相對來說暴雨發生的程度也會更明顯，因此首當其衝的台東地區民眾，務必在颱風登陸前後要特別小心眼牆帶來的災害。