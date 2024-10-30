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▲今（30）日下午13點康芮的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 440 公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行。（圖／中央氣象署）

▲1996年7月強颱賀伯登陸台灣的路徑。（圖／中央氣象署）

▲西北太平洋歷年暴風半徑超過300公里以上颱風，有登陸台灣的要追溯到1996年的賀伯。（圖／NOWnews社群中心製）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）在今（30）日正式增強為強烈颱風，在下午13點，康芮的七級風暴風圈半徑已達320公里，若按照各國預測路徑登陸台灣的話，將成為近28年來襲台暴風半徑最大颱風，因為前次有七級風暴風半徑300公里以上，要追溯到1996年的造成重大災情的強烈颱風中央氣象署已經針對強颱康芮發布海上陸上颱風警報，今（30）日下午13點康芮的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 440 公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行，康芮預計將在明（31）日下午或晚間就有可能從台灣東部地區登陸。若康芮颱風在明（31）日登陸的話，將創下一年內有3個或以上的颱風登陸的紀錄，上一次已經是16年前、2008年的；而2024年則是除此之外，上一次有暴風半徑超過300公里的颱風登陸台灣，要追溯到1996年7月份的賀伯颱風，當時賀伯以強颱之強度，在基隆到蘇澳之間登陸，當時賀伯暴風半徑達350公里，阿里山測站於7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米，創歷史紀錄，在全台造成嚴重災情，共有51人死亡，22人失蹤。1964年 歐珀（強烈）1979年 狄普（強烈）1986年 佩姬（強烈）薇拉（中度）艾貝（強烈，有登陸）1996年 賀伯（強烈）2019年 哈吉貝（強烈）2018年 山竹（強烈）2024年 康芮（強烈）2023年 杜蘇芮（中度）瑪娃（中度）2019年 柯羅莎（中度）