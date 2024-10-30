康芮颱風（國際命名：KONG-REY）在今（30）日正式增強為強烈颱風，在下午13點，康芮的七級風暴風圈半徑已達320公里，若按照各國預測路徑登陸台灣的話，將成為近28年來襲台暴風半徑最大颱風，因為前次有七級風暴風半徑300公里以上登陸台灣本島的「強颱」，要追溯到1996年的造成重大災情的強烈颱風「賀伯」。
📍康芮颱風最新動態
中央氣象署已經針對強颱康芮發布海上陸上颱風警報，今（30）日下午13點康芮的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 440 公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行，康芮預計將在明（31）日下午或晚間就有可能從台灣東部地區登陸。
📍康芮颱風登陸後將創下的新紀錄
若康芮颱風在明（31）日登陸的話，將創下一年內有3個或以上的颱風登陸的紀錄，上一次已經是16年前、2008年的卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜；而2024年則是凱米、山陀兒、康芮。
除此之外，上一次有暴風半徑超過300公里的颱風登陸台灣，要追溯到1996年7月份的賀伯颱風，當時賀伯以強颱之強度，在基隆到蘇澳之間登陸，當時賀伯暴風半徑達350公里，阿里山測站於7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米，創歷史紀錄，在全台造成嚴重災情，共有51人死亡，22人失蹤。
📍西北太平洋歷年暴風半徑超過300公里以上颱風（2024.10.30 13:00）
450公里
1964年 歐珀（強烈）
1979年 狄普（強烈）
400公里
1986年 佩姬（強烈）薇拉（中度）艾貝（強烈，有登陸）
350公里
1996年 賀伯（強烈）
2019年 哈吉貝（強烈）
320公里
2018年 山竹（強烈）
2024年 康芮（強烈）
300公里
2023年 杜蘇芮（中度）瑪娃（中度）
2019年 柯羅莎（中度）
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中央氣象署已經針對強颱康芮發布海上陸上颱風警報，今（30）日下午13點康芮的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 440 公里之處，以每小時19公里速度，向西北進行，康芮預計將在明（31）日下午或晚間就有可能從台灣東部地區登陸。
📍康芮颱風登陸後將創下的新紀錄
若康芮颱風在明（31）日登陸的話，將創下一年內有3個或以上的颱風登陸的紀錄，上一次已經是16年前、2008年的卡玫基、鳳凰、辛樂克、薔蜜；而2024年則是凱米、山陀兒、康芮。
除此之外，上一次有暴風半徑超過300公里的颱風登陸台灣，要追溯到1996年7月份的賀伯颱風，當時賀伯以強颱之強度，在基隆到蘇澳之間登陸，當時賀伯暴風半徑達350公里，阿里山測站於7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米，創歷史紀錄，在全台造成嚴重災情，共有51人死亡，22人失蹤。
📍西北太平洋歷年暴風半徑超過300公里以上颱風（2024.10.30 13:00）
450公里
1964年 歐珀（強烈）
1979年 狄普（強烈）
400公里
1986年 佩姬（強烈）薇拉（中度）艾貝（強烈，有登陸）
350公里
1996年 賀伯（強烈）
2019年 哈吉貝（強烈）
320公里
2018年 山竹（強烈）
2024年 康芮（強烈）
300公里
2023年 杜蘇芮（中度）瑪娃（中度）
2019年 柯羅莎（中度）
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