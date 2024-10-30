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▲台中市議員黃守達等人質疑，台中市掌握氣象資訊的能力是否不如台北？（圖／黃守達提供，2024.10.30）

台中市長盧秀燕今主動宣布，今晚可能會延到10點左右才宣布是否停班課，但台北市長蔣萬安仍決定，維持8點宣布。民進黨台中市議員黃守達質疑，難道是台北市掌握氣象資訊的能力，比台中先進嗎？延後宣佈時間，恐造成民眾應變不及，尤其是學校，教育局應該有所作為，不能完全丟給學校自生自滅。康芮颱風還沒登陸，政壇已為了北部、中部領頭羊宣布停班課時間不同調，先吵一波。行政院要求中央氣象署，在晚間9點新增一報風雨預測，提供給地方政府作為停班停課參考，台中市長盧秀燕今（30）日上午先預告「有可能必須要到10點左右宣布，各縣市會聯絡一下，看大家怎麼來宣布。」台北市長蔣萬安則堅持8點，指「基北北桃原則上都是8點公布，太晚可能會造成市民朋友的困擾。」但他也預留但書，表示若7點提供的各項數據，經過基北北桃溝通討論並綜整各方因素，還無法具體做判斷的話，4縣市就會延後宣布。台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任上午質詢時，憂心當颱風或天災來襲時，台中市政府是否授權學校自行停課？有無配套或標準？要求教育局有所作為，不能完全丟給學校自生自滅。黃守達表示，盧秀燕透露今晚22點前宣布明天是否停班課，時間是否太晚？民眾會不會應變不及？北北基桃已預告今晚8點統一宣布，難道是台北市掌握氣象資訊的能力比台中先進嗎？他說，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，學校可視狀況自行決定是否停課，最近雙北教育局也明白授權學校自行應變。但他質疑，連盧秀燕自己都是能緩則緩，如何期待學校校長自行判斷？議員們表示，學校停課是大事，家長學生不同調都會造成困擾，學校要自行應變，光是法規授權不夠，教育局應該積極提供支援，協助學校評估是否停課，以及提供自行放假的配套措施。教育局長蔣偉民指出，台中市一般地區以全市公布為準，和平區則是特殊例外，將依據雨量及風力及學生距離遠近，提供學校作為判斷的依據，新北市也是僅山區及濱海區授權各校自訂。