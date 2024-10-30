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▲中央災害應變中心報告此次康芮颱風影響台灣的重點時程。（圖／中央災害應變中心提供）

▲最新路徑預測推估，今日下午4時暴風圈將進入台灣近海，晚上10時進入台灣陸地。（圖／中央災害應變中心提供）

中央災害應變中心今（30）日召開第三次工作會報，氣象署指出，今深夜至1日清晨風雨影響最為顯著，晚間北東雨勢也將加劇，直至1日清晨皆需嚴防強風豪雨。推估1日清晨，北東雨勢仍大，中南部將轉迎風面，民眾需留意短延時強降雨。颱風最新預估路徑曝光，1日早上11時脫離台灣本島、晚上10時脫離台灣陸地，2日早上8時將脫離台灣近海。中央災害應變中心報告此次康芮颱風影響台灣的重點時程，今日從早到晚為颱風「颱風接近期」，明（31）日為「颱風登陸期」，1日凌晨為「颱風過山後」。颱風在接近期時，風雨漸增，北北基、桃園、宜蘭、花蓮會有局部大雨或豪雨，沿海風浪也會增強。今日晚間北東雨勢也將加劇，直至1日清晨皆需嚴防強風豪雨。中央災害應變中心推估明日全天，暴風圈將逐漸影響各地，中心可能登陸花蓮以南，北東風強雨大、東半部雨勢會在豪雨以上，西半部則轉雨。1日清晨，北東雨勢仍大，中南部將轉迎風面，需留意短延時強降雨。總結來看，今日深夜至1日清晨風雨影響最為顯著，受到颱風外圍環流影響，今蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門也有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，需特別留意。宜蘭、花蓮、台東將有局部豪雨等級以上降雨發生，北部、南部地區及中部山區也有大雨或豪雨，1日颱風中心登陸後並持續西移至臺灣海峽的過程，南部地區雨勢增大，中部地區降雨也稍增加。此外，台灣沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；各海面及巴士海峽風浪也將逐漸增大，易有3至5米以上浪高，尤其今日東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上。最新路徑預測推估，今日下午4時暴風圈將進入台灣近海，晚上10時進入台灣陸地，1日早上11時脫離台灣本島、晚上10時脫離台灣陸地，2日早上8時將脫離台灣近海。