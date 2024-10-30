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▲康芮颱風持續長胖中，從300公里增加到320公里，有可能會成為今年到目前為止最胖颱風。（圖／翻攝氣象署官網）

康芮颱風上週五（10/25）生成後，沿著高壓邊緣快速向西移動，到上個週末三天內強度都沒有明顯變化，始終維持輕度颱風等級，不過週一（10/28）起風雲變色，強度猛爆性成長，只花了2天左右就從輕度颱風跳級為強烈颱風，且暴風圈不斷「變胖」，週三（10/30）最新資料顯示7級風暴風半徑廣達300公里。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，颱風發展過程中只要沒有碰到陸地、風切或冷空氣這三大殺手，等醞釀期過了之後就會快速發展，康芮颱風就是典型的例子。吳德榮表示，颱風的發展通常有階段性，會隨著環境自我增強。初始生成後，由於中心旋轉還不夠明顯，這段醞釀期成長速度比較慢，但只要中心強度正式建立之後，隨著移動過程不斷吸納海水熱量激發中心對流發展，強度就會快速增強。吳德榮說，颱風發展過程中，只要碰到地形破壞，或是海面上風切大、冷空氣灌入這三大殺手，就會逐漸開始減弱。如果在廣大的洋面上發展出來，沒有這三項主要因素干擾，颱風就會持續發展到巔峰，並且可以持續維持一段很長的生命期，直到碰到其他天氣系統或陸地才會開始出現變化。不過吳德榮強調，依照目前看法及觀測資料顯示，康芮颱風目前近中心最大風速每秒51公尺，這樣的強度應該已經到達巔峰狀態，未來再進一步增強的空間有限，大約就是維持強颱下限等級通過台灣，並沒有機會挑戰今年的「風王」（強度最大的颱風）。根據氣象署資料，2024年西北太平洋的風王為9月初的強颱「摩羯」，關側到近中心最大風素每秒58公尺。