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2024WTA年終總決賽即將在下個月11月2日，於沙烏地阿拉伯首都利雅德開戰，而大會今（30）日也率先公布分組，。至於詹皓晴與俄羅斯搭檔Veronika Kudermetova預賽則被分在白組，若2組組合皆能夠順利闖過預賽，那麼最快碰頭的時間，就是預賽過後後的單淘汰賽。台灣網壇一姐謝淑薇過去職業生涯曾4度參加年終賽賽事，生涯曾在2013年與中國好手彭帥攜手奪冠，，包含了頭號種子烏克蘭好手Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko、美國Nicole Melichar-Martinez／澳洲Ellen Perez、捷克Katerina Siniakova／美國Taylor Townsend碰頭，爭取分組前2的晉級資格。至於，他們被分配在白組，對手分別為加拿Gabriela Dabrowski／紐西蘭Erin Routliffe、義大利組合Sara Errani／Jasmine Paolini、美國組合Caroline Dolehide／Desirae Krawczyk。