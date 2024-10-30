2024WTA年終總決賽即將在下個月11月2日，於沙烏地阿拉伯首都利雅德開戰，而大會今（30）日也率先公布分組，台灣一姐謝淑薇與比利時老搭檔Elise Mertens預賽被分配在綠組，同組對手都不好惹，也被外媒稱為「死亡之組」。至於詹皓晴與俄羅斯搭檔Veronika Kudermetova預賽則被分在白組，若2組組合皆能夠順利闖過預賽，那麼最快碰頭的時間，就是預賽過後後的單淘汰賽。
台灣網壇一姐謝淑薇 將第5度出戰WTA年終賽
台灣網壇一姐謝淑薇過去職業生涯曾4度參加年終賽賽事，生涯曾在2013年與中國好手彭帥攜手奪冠，今年謝淑薇則是將與比利時搭檔Elise Mertens攜手出擊，目標朝向奪下個人生涯第2座年終賽冠軍邁進。
同組對手不好惹 包含賽會頭號種子
而這次名列賽會第3種子的謝淑薇／Elise Mertens「台比組合」，則是被分配在綠組，同組對手並不好惹，包含了頭號種子烏克蘭好手Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko、美國Nicole Melichar-Martinez／澳洲Ellen Perez、捷克Katerina Siniakova／美國Taylor Townsend碰頭，爭取分組前2的晉級資格。
至於過去3次都和姐姐詹詠然搭檔的台灣選手詹皓晴，這次年終賽和來自俄羅斯的搭檔Veronika Kudermetova則是首度取得年終賽資格，他們被分配在白組，對手分別為加拿Gabriela Dabrowski／紐西蘭Erin Routliffe、義大利組合Sara Errani／Jasmine Paolini、美國組合Caroline Dolehide／Desirae Krawczyk。
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台灣網壇一姐謝淑薇過去職業生涯曾4度參加年終賽賽事，生涯曾在2013年與中國好手彭帥攜手奪冠，今年謝淑薇則是將與比利時搭檔Elise Mertens攜手出擊，目標朝向奪下個人生涯第2座年終賽冠軍邁進。
同組對手不好惹 包含賽會頭號種子
而這次名列賽會第3種子的謝淑薇／Elise Mertens「台比組合」，則是被分配在綠組，同組對手並不好惹，包含了頭號種子烏克蘭好手Lyudmyla Kichenok／拉脫維亞Jelena Ostapenko、美國Nicole Melichar-Martinez／澳洲Ellen Perez、捷克Katerina Siniakova／美國Taylor Townsend碰頭，爭取分組前2的晉級資格。
至於過去3次都和姐姐詹詠然搭檔的台灣選手詹皓晴，這次年終賽和來自俄羅斯的搭檔Veronika Kudermetova則是首度取得年終賽資格，他們被分配在白組，對手分別為加拿Gabriela Dabrowski／紐西蘭Erin Routliffe、義大利組合Sara Errani／Jasmine Paolini、美國組合Caroline Dolehide／Desirae Krawczyk。