颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine）肆虐菲律賓，造成當地超過145人死亡、數十萬人無家可歸，還沒有清點完死亡和失蹤人數，以及災後重建，另一個颱風康芮（Kong-rey，菲律賓稱里昂Leon）又來勢洶洶，菲律賓部份地區政府宣佈今（30）日停班停課。
根據菲律賓媒體《Philstar》報導，由於康芮颱風來襲，菲律賓部份地區今（30）日宣佈停班停課，尤其是被上一個颱風潭美重創的比科爾地區（Bicol region）及呂宋島多個區域。
菲律賓國家減災委員會今（30）日發布消息稱，截至10月30日早上8點，颱風潭美在菲律賓共造成145人死亡，37人失蹤，受災人數超過700萬。
綜合菲律賓媒體報導，當地居民受災情況嚴重，一名住在塔布科區的居民賽森（Jocel Sayson）表示，洪水已淹到他們家2樓，家電全泡在水裡，無法撤離。
另一名塔布科區居民坎貝（Ricca Mae Cambe）描述水災情形：「洪水上漲太快，情況很危險。這是意料之外的，因為洪水通常不會淹到我們客廳，我們的客廳位置較高。」塔布科區居民如馬米特（John Paul Mamiit）則表示：「今年洪水太嚴重了，這是35年來我們家第一次被淹。」
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菲律賓國家減災委員會今（30）日發布消息稱，截至10月30日早上8點，颱風潭美在菲律賓共造成145人死亡，37人失蹤，受災人數超過700萬。
綜合菲律賓媒體報導，當地居民受災情況嚴重，一名住在塔布科區的居民賽森（Jocel Sayson）表示，洪水已淹到他們家2樓，家電全泡在水裡，無法撤離。
另一名塔布科區居民坎貝（Ricca Mae Cambe）描述水災情形：「洪水上漲太快，情況很危險。這是意料之外的，因為洪水通常不會淹到我們客廳，我們的客廳位置較高。」塔布科區居民如馬米特（John Paul Mamiit）則表示：「今年洪水太嚴重了，這是35年來我們家第一次被淹。」
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